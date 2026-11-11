10 мільярдів доларів: NASA представило план створення міста на Місяці через 6 років (фото)

NASA представило план будівництва на Місяці масштабної бази, де астронавти зможуть жити та працювати протягом тривалих періодів часу.

NASA оприлюднило амбітні плани щодо створення до 2032 року бази на Місяці під час заходу Max Power у Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді. Щоб укластися в намічений графік, космічне агентство уклало контракти з приватними компаніями на загальну суму 10 мільярдів доларів. У рамках запланованих місій на Місяць буде доставлено необхідне обладнання, пише Daily Mail.

Джаред Айзекман, адміністратор NASA, заявив, що коли американські астронавти повернуться на Місяць у 2028 році, на його поверхні на них вже чекатимуть перші елементи місячної бази.

План зі створення місячної бази розрахований на 6 років і включає створення придатної для життя астронавтів інфраструктури до 2032 року. Після цього місячну базу почнуть розширювати, щоб вона стала більш схожою на невелике поселення.

Для того, щоб підготувати все необхідне для будівництва місячної бази та побудувати її в початковому вигляді, NASA уклало контракти з компаніями Blue Origin, SpaceX, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Intuitive Machines, Firefly Aerospace, Voyager Technologies та ispace-US.

Джаред Айзекман, адміністратор NASA, заявив, що коли американські астронавти повернуться на Місяць у 2028 році, на його поверхні на них вже чекатимуть перші елементи місячної бази. Фото: NASA

Загальна сума контрактів складає 10 мільярдів доларів, і ці гроші будуть витрачені на реалізацію нової програми Commercial Lunar Payload Services (CLPS 2). Також NASA збільшило бюджет програми CLPS 1 із 2,6 мільярда доларів до 4,2 мільярда доларів для підтримки першого етапу місячних місій. Усі ці гроші мають піти на організацію доставки вантажів на Місяць та створення інфраструктури для місячної бази.

NASA оголосило про те, що на Місяць буде запущено новий місяцехід PROMISE, який працює на ядерному джерелі енергії, який призначений для вивчення південного полюса Місяця. За його допомогою вчені зможуть зібрати дані, необхідні для створення місячної бази. Він зможе знайти місця, де міститься життєво важливий водяний лід, з якого можна отримати воду, кисень для дихання та створити ракетне паливо. Цей місяцехід доставить на Місяць модуль Blue Moon Mark 1 компанії Blue Origin.

Перший етап програми NASA зі створення місячної бази розрахований до 2029 року та зосереджений на роботизованих дослідженнях Місяця, демонстрації інфраструктурних рішень та доставках вантажів на Місяць. Другий етап, що охоплює період з 2029 по 2032 рік, буде присвячений подальшому розвитку інфраструктури бази, яка буде розширена після 2032 року. Фото: NASA

NASA уклало контракти на створення інфраструктури для зберігання та передачі енергії з компаніями Honeybee Robotics та Yank Technologies. Ці компанії займуться розробкою сонячних панелей, акумуляторів та обладнання для бездротової передачі енергії, що дозволить створити комплекс енергопостачання на Місяці.

Доставкою обладнання на Місяць займуться компанії Blue Origin, SpaceX та Relativity Space за допомогою своїх ракет-носіїв New Glenn, Falcon 9 та Terran R відповідно.

NASA найближчими роками збирається створити навколо Місяця мережу супутникового зв'язку за аналогією зі Starlink. У 2028 році буде відправлений перший подібний супутник на навколомісячну орбіту.

Перший етап програми NASA зі створення місячної бази розрахований до 2029 року та зосереджений на роботизованих дослідженнях Місяця, демонстрації інфраструктурних рішень та доставках вантажів на Місяць. Другий етап, що охоплює період з 2029 до 2032 року, буде присвячений подальшому розвитку інфраструктури бази, яка буде розширена після 2032 року.

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