Запуск історичної місії NASA на Місяць утворив діру в атмосфері Землі розміром 5000 км (фото)

Запуск місії "Артеміда-2" спричинив утворення настільки величезної діри в іоносфері, що це призвело до збоїв у роботі GPS. Такого ще ніколи не бачили.

У квітні 2026 року відбулася історична місія NASA "Артеміда-2". Ракета-носій Space Launch System (SLS) вивела в космос чотирьох астронавтів на кораблі "Оріон". Вперше з 1972 року люди покинули навколоземну орбіту, адже учасники місії здійснили політ до Місяця, облетіли його та повернулися назад. Це була підготовка до повернення астронавтів NASA на Місяць, запланованого на початок 2028 року. Згідно з результатами дослідження, запуск ракети SLS створив діру в іоносфері Землі, що призвело до тимчасових збоїв у роботі GPS. Такого вчені ще ніколи не спостерігали. Дослідження опубліковано в журналі Geophysical Research Letters, пише Space.

Ракета-носій Space Launch System (SLS) вивела в космос чотирьох астронавтів на кораблі "Оріон" Фото: NASA

Супутники американської системи GPS та інших глобальних супутникових навігаційних систем обертаються навколо Землі на висоті близько 20 000 кілометрів. Сигнали, що передаються цими супутниками для визначення місцезнаходження, навігації та синхронізації часу, повинні пройти через іоносферу — електрично заряджений шар атмосфери Землі, розташований на висоті понад 50 кілометрів.

Потужні сонячні бурі можуть порушувати роботу GPS-сигналів, але це також можуть спричинити й запуски ракет. Піднімаючись угору, ракета створює ударну хвилю, яка пробиває дірку в іоносфері.

Вчені з’ясували, що ракета SLS під час запуску місії "Артеміда-2" утворила одразу дві діри в іоносфері Землі, які простягнулися над США на 5000 км. Перша діра утворилася внаслідок роботи основного ступеня ракети-носія довжиною 65 метрів, а друга — в результаті двох послідовних увімкнень двигунів верхнього ступеня ракети. Це сталося на висоті 185 км приблизно через годину після старту і дозволило кораблю "Оріон" подолати гравітацію Землі та попрямувати до Місяця. Вчені зазначають, що раніше не бачили нічого подібного під час запусків інших ракет.

Космічний корабель "Оріон" Фото: solar-system

За допомогою мережі наземних GPS-приймачів, які використовують вчені зі США для відстеження зсувів тектонічних плит, що спричиняють землетруси, дослідники з’ясували, що запуск ракети SLS змінив концентрацію вільних електронів в іоносфері.

Ці збурення іоносфери виявилися більш значними, ніж ті, що виникали під час будь-яких інших запусків ракет. Вони виявилися в 10 разів сильнішими за ті, що спостерігалися після випробувальних запусків ракети Starship від компанії SpaceX. При цьому Starship удвічі потужніша за ракету Space Launch System.

Фотографія Місяця, зроблена екіпажем місії "Артеміда-2" Фото: solar-system

Вчені з’ясували, що зміни електронної щільності в іоносфері, спричинені запуском SLS, могли призвести до помилок у роботі GPS-навігаторів у різних пристроях на Землі. Такі помилки можуть легко збити з курсу безпілотний автомобіль або безпілотний літальний апарат.

Результати дослідження свідчать про те, що під час майбутніх пілотованих місій на Місяць і Марс необхідно враховувати нові дані.

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