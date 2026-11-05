Запуск исторической миссии NASA на Луну создал дыру в атмосфере Земли размером 5000 км (фото)

Запуск миссии “Артемида-2” привел к созданию настолько огромной дыры в ионосфере, что это привело к сбоям в работе GPS. Такого еще никогда не видели.

В апреле 2026 года состоялась историческая миссия NASA "Артемида-2". Ракета-носитель Space Launch System (SLS) вывела в космос четверых астронавтов на корабле "Орион". Впервые с 1972 года люди покинули околоземную орбиту, ведь участники миссии совершили полет к Луне, облетели ее и вернулись обратно. Это была подготовка к возвращению астронавтов NASA на Луну, запланированная на начало 2028 года. Согласно результатам исследования, запуск ракеты SLS создал дыру в ионосфере Земли, что привело к временным к сбоям в работе GPS. Такого ученые еще никогда не наблюдали. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, пишет Space.

Ракета-носитель Space Launch System (SLS) вывела в космос четверых астронавтов на корабле "Орион" Фото: NASA

Спутники американской системы GPS и других глобальных навигационных спутниковых систем вращаются вокруг Земли на высоте около 20 000 километров. Сигналы, передаваемые этими спутниками для определения местоположения, навигации и синхронизации времени, должны пройти через ионосферу — электрически заряженный слой атмосферы Земли, расположенный на высоте более 50 километров.

Мощные солнечные бури могут нарушать работу GPS-сигналов, но это также могут сделать и запуски ракет. Поднимаясь вверх, ракета создает ударную волну, которая пробивает дыру в ионосфере.

Ученые выяснили, что ракета SLS во время запуска миссии "Артемида-2" сразу две дыры в ионосфере Земли, которые растянулись над США на 5000 км. Первая дыра была создана основной ступенью ракеты-носителя длиной 65 метров, а вторая дыра была создана в результате двух последовательных включений двигателей верхней ступени ракеты. Это произошло на высоте 185 км примерно через час после старта и позволило кораблю "Орион" преодолеть гравитацию Земли и направиться к Луне. Ученые говорят, что раньше не видели ничего подобного во время запусков других ракет.

Космический корабль "Орион" Фото: NASA

С помощью сети наземных GPS-приемников, которые используют ученые из США для отслеживания смещений тектонических плит, которые приводят к землетрясениям, исследователи выяснили, что запуск ракеты SLS изменил концентрацию свободных электронов в ионосфере.

Эти возмущения ионосферы оказались более значительными, чем те, что возникали при любых других запусках ракет. Они оказались в 10 раз сильнее тех, что наблюдались после испытательных запусков ракеты Starship от компании SpaceX. При этом Starship в два раза мощнее ракеты Space Launch System.

Фотография Луны, сделанная экипажем миссии "Артемида-2" Фото: NASA

Ученые выяснили, что изменения электронной плотности в ионосфере, вызванные запуском SLS, могли привести к ошибкам в работе GPS-навигаторов в разных устройствах на Земле. Такие ошибки могут легко сбить с курса беспилотный автомобиль или беспилотный летальный аппарат.

Результаты исследования показывают, что необходимо учитывать новые данные во время будущих пилотируемых миссий на Луну и Марс.

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