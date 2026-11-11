10 миллиардов долларов: NASA представило план по созданию города на Луне через 6 лет (фото)

NASA представило план строительства на Луне масштабной базы, где астронавты смогут жить и работать в течение длительных периодов времени.

NASA обнародовало амбициозные планы по созданию к 2032 году базы на Луне в ходе мероприятия Max Power в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Чтобы уложиться в намеченный график космическое агентство заключило контракты с частными компаниями на общую сумму 10 миллиардов долларов. В рамках запланированных миссий на Луну будет доставлено необходимое оборудование, пишет Daily Mail.

Джаред Айзекман, администратор NASA, заявил, что, когда американские астронавты вернутся на Луну в 2028 году, на ее поверхности их уже будут ждать первые элементы лунной базы.

План по созданию лунной базы рассчитан на 6 лет и включает в себя создание пригодной для жизни астронавтов инфраструктуры к 2032 году. После этого лунную базу начнут расширять, чтобы она стала больше похожа на небольшое поселение.

Для того, чтобы подготовить все необходимое для строительства лунной базы и построить ее в первоначальном виде, NASA заключило контракты с компаниями Blue Origin, SpaceX, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Intuitive Machines, Firefly Aerospace, Voyager Technologies и ispace-US.

Джаред Айзекман, администратор NASA, заявил, что, когда американские астронавты вернутся на Луну в 2028 году, на ее поверхности их уже будут ждать первые элементы лунной базы Фото: NASA

Общая сумма контрактов составляет 10 миллиардов долларов и эти деньги будут потрачены на реализацию новой программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS 2). Также NASA увеличило бюджет программы CLPS 1 с 2,6 миллиарда долларов до 4,2 миллиарда долларов для поддержки первого этапа лунных миссий. Все эти деньги должны пойти на организацию доставки грузов на Луну и создание инфраструктуры для лунной базы.

NASA объявило о том, что на Луну будет запущен новый луноход PROMISE, работающий на ядерном источнике энергии, который предназначен для изучения южного полюса Луны. С его помощью ученые смогут собрать данные, необходимые для создания лунной базы. Он сможет найти места, где содержится жизненно важный водяной лед, из которого можно получить воду, кислород для дыхания и создать ракетное топливо. Этот луноход доставит на Луну посадочный модуль Blue Moon Mark 1 компании Blue Origin.

Первый этап программы NASA по созданию лунной базы рассчитан до 2029 года и сосредоточен на роботизированных исследованиях Луны, демонстрации инфраструктурных решений и доставках грузов на Луну. Второй этап, охватывающий период с 2029 по 2032 год, будет посвящен дальнейшему развитию инфраструктуры базы, которая будет расширена после 2032 года Фото: NASA

NASA заключило контракты на создание инфраструктуры для хранения и передачи энергии с компаниями Honeybee Robotics и Yank Technologies. Эти компании займутся разработкой солнечных панелей, аккумуляторов и оборудования для беспроводной передачи энергии, что позволит создать комплекс энергоснабжения на Луне.

Доставкой оборудования на Луну займутся компании Blue Origin, SpaceX и Relativity Space с помощью своих ракет-носителей New Glenn, Falcon 9 и Terran R соответственно.

NASA в ближайшие годы собирается создать вокруг Луны сеть спутниковой связи по аналогии со Starlink. В 2028 году будет отправлен первый подобный спутник на окололунную орбиту.

Первый этап программы NASA по созданию лунной базы рассчитан до 2029 года и сосредоточен на роботизированных исследованиях Луны, демонстрации инфраструктурных решений и доставках грузов на Луну. Второй этап, охватывающий период с 2029 по 2032 год, будет посвящен дальнейшему развитию инфраструктуры базы, которая будет расширена после 2032 года.

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