Считалось, что священные кошки в Древнем Египте жили хорошо: ученые сделали страшное открытие

Новое исследование показало, как на самом деле относились к священным животным древние египтяне.

Древние египтяне были известны своей любовью к кошкам. Их изображения встречаются в иероглифах, на стенах гробниц и в других произведениях искусства. Ученые считают, что кошек в Древнем Египте приносили в дар богам, а потому они были священными. Но, как показывает новое исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Science, это вовсе не означает, что животные жили в комфорте, пишет Gizmodo.

Ученые изучили 131 череп кошек из Древнего Египта, которые были обнаружены в Венском музее естественной истории, где они оставались практически без внимания еще с XIX века.

По слова исследователей, больше всего их поразило большое количество травм и признаков заболеваний. Это говорит о том, что кошки содержались в плохих условиях. Это совсем не то, чего можно было бы ожидать от животных, предназначенных для превращения в ритуальные мумии.

Археологические находки убедительно доказывают, что кошки играли важную роль в жизни древних египтян. Мумифицированных кошек обнаруживали в гробницах, на стенах которых также были изображения кошек.

Археологические находки убедительно доказывают, что кошки играли важную роль в жизни древних египтян Фото: Gizmodo

Ученые выяснили, что черепа принадлежат в основном взрослым домашним кошкам, но также некоторым видам диких кошек, которых специально отлавливали для мумификации.

Как показал анализ, более половины животных имели следы заболеваний или травм. У некоторых отсутствовали зубы, наблюдались признаки болезней десен, а на костях обнаружились странные углубления, которые авторы связывают с инфекциями. У некоторых кошек были зафиксированы раны, а также следы зубов, вероятно, полученные в ходе драк с другими кошками. Это указывает на то, что животных содержали в плохих условиях и в тесных помещениях.

Ученые выяснили, что черепа принадлежат в основном взрослым домашним кошкам, но также некоторым видам диких кошек, которых специально отлавливали для мумификации Фото: Gizmodo

На черепах были обнаружены многочисленные проколы и переломы, нанесенные, по всей видимости, как другими кошками, так и людьми. Характер некоторых повреждений указывает на то, что животным могли нанести удары острым металлическим предметом или, возможно, толстой деревянной палкой. Поскольку эти травмы не имели следов заживления, предполагается, что именно они стали причиной смерти кошек.

Возможно, смертельные травмы были нанесены для того, чтобы быстро умертвить кошек перед мумификацией. Впрочем, наличие заживших ран говорит о том, что некоторые животные пережили полученные повреждения, но затем были убиты.

Многочисленные признаки инфекций и метаболических нарушений свидетельствуют о том, что кошки страдали от нехватки полноценного питания.

По словам ученых, процесс отлова и умерщвления кошек для создания мумий, по-видимому, не всегда проходил так, как планировалось. Вероятно, некоторым животным удавалось сбежать, и они выживали, несмотря на полученные тяжелые травмы.

Все кошки, за исключением одной, погибли в период между 380 и 40 годами до н.э. Один череп более древний: он датируется примерно X веком до н.э.

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