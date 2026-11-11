Ноїв ковчег весь час переховувався на глибині 9 м: отримано перші фото деревини (фото)

Вчені заявляють, що їм нарешті вдалося виявити сліди Ноєвого ковчега — опубліковано перші фотографії деревини, знайдену на глибині близько 9 метрів.

Десятиліттями вчені намагалися знайти сліди Ноєвого ковчега, але безуспішно. Тепер дослідники стверджують, що їм нарешті вдалося досягти прогресу: знахідка, зроблена глибоко під землею на схилі гори у віддаленому районі Туреччини, може стати новою зачіпкою у багатовікових пошуках Ноєвого ковчега, пише Daily Mail.

У ході дослідження вчені вивчають геологічну освіту Дурупинара недалеко від гори Арарат і нещодавно заявили про те, що їм вдалося виявити фрагменти обвугленої деревини на глибині близько 9 метрів від поверхні. Нещодавно вчені опублікували перші фото цих фрагментів: на них видно почорнілі, потріскані деревини з помітною текстурою і слідами, які, на думку дослідників, могли бути залишені стародавніми знаряддями праці.

Дослідники зазначили, що деякі фрагменти, мабуть, були навмисно обрізані або оброблені інструментами Фото: Noah’s Ark Scans

За словами археолога, доктора Дженкера Атіла, на одному з дерев'яних фрагментів чітко видно сліди людської обробки. Вважається, що поверхня була злегка обтесана і вирівняна за допомогою сокири чи ножа. Той факт, що ці дерев'яні фрагменти були знайдені на значній глибині, вказує на те, що вони можуть відноситися до давнини. Автори зазначають, що зразки були направлені до чотирьох незалежних лабораторій у різних країнах для визначення їх віку, породи деревини та походження.

Зазначимо, що місце розташування цієї геологічної освіти та її обриси, що нагадують корпус ковчега, давно є приводом для порівняння з біблійною розповіддю, згідно з якою Ноїв ковчег зупинився в горах Араратських.

Зразки були відправлені до чотирьох незалежних лабораторій у різних країнах, щоб визначити їх вік, встановити породу деревини та з'ясувати їх походження. Фото: Noah’s Ark Scans

Вчені відзначають, що освіта Дурупинар розташована приблизно за 29 кілометрів на південь від гори Арарат. Відомо, що довжина загадкового об'єкта становить близько 157 метрів, його ширина сягає близько 26 метрів, а висота – близько 16 метрів.

Виявлення деревини стало результатом сканування радіолокації. За словами доктора Хосрова Бахтара, на отриманих даних проглядаються структури, що нагадують внутрішні приміщення та коридори всередині об'єкта завдовжки близько 157 метрів. Вчені також визнають, що виявлення цієї структури та деревини є найзначнішим відкриттям за останні 45 років.

Інші новини науки