Ноев ковчег все время скрывался на глубине 9 м: получены первые фото древесины (фото)

Ученые заявляют, что им наконец-то удалось обнаружить следы Ноева ковчега — опубликованы первые фотографии древесины, найденной на глубине около 9 метров.

Десятилетиями ученые пытались найти следы Ноева ковчега, но безуспешно. Теперь исследователи утверждают, что им наконец-то удалось достичь прогресса: находка, сделанная глубоко под землей на склоне горы в отдаленном районе Турции, может стать новой зацепкой в многовековых поисках Ноева ковчега, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые изучают геологическое образование Дурупынар недалеко от горы Арарат и недавно заявили о том, что им удалось обнаружить фрагменты обугленной древесины на глубине около 9 метров от поверхности. Недавно ученые опубликовали первые фото этих фрагментов: на них видна почерневшая, потрескавшаяся древесина с различимой текстурой и следами, которые, по мнению исследователей, могли быть оставлены древними орудиями труда.

Исследователи отметили, что некоторые фрагменты, по-видимому, были намеренно обрезаны или обработаны с помощью инструментов Фото: Noah’s Ark Scans

По словам археолога, доктора Дженкера Атила, на одном из деревянных фрагментов отчетливо видны следы человеческой обработки. Считается, что поверхность была слегка обтесана и выровнена с помощью топора или ножа. Тот факт, что эти деревянные фрагменты были найдены на столь значительной глубине, указывает на то, что они могут относиться к глубокой древности. Авторы отмечают, что образцы были направлены в четыре независимые лаборатории в разных странах для определения их возраста, породы древесины и происхождения.

Отметим, что местоположение этого геологического образования и его очертания, напоминающие корпус ковчега, давно служат поводом для сравнения с библейским рассказом, согласно которому Ноев ковчег остановился в горах Араратских.

Образцы были отправлены в четыре независимые лаборатории в разных странах, чтобы определить их возраст, установить породу древесины и выяснить их происхождение Фото: Noah’s Ark Scans

Ученые отмечают, что образование Дурупынар расположено примерно в 29 километрах к югу от горы Арарат. Известно, что длина загадочного объекта составляет около 157 метров, его ширина достигает около 26 метров, а высота — около 16 метров.

Обнаружение древесины стало результатом радиолокационного сканирования. По словам доктора Хосрова Бахтара, на полученных данных просматриваются структуры, напоминающие внутренние помещения и коридоры внутри объекта длиной около 157 метров. Ученые также признают, что обнаружение этой структуры и древесины является самым значимым открытием за последние 45 лет.

Другие новости науки