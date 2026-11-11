В гробнице гуннов обнаружили редкие артефакты: они прошли тысячи километров (фото)

В древнем погребении гуннов в Монголии археологи обнаружили ценные предметы, указывающие на связи с отдаленными цивилизациями почти 2000 лет назад. Гробница также удивила исследователей необычной планировкой: несмотря на длину 73 метра ее центральная похоронная камера была относительно небольшой.

Раскопки начались в 2023 году в гробнице № 160 на кладбище Дуурлиг-Нарс и завершились в 2026 году. Археологи нашли стеклянную посуду, вероятно изготовленную в Римской империи, украшенные нефритовые предметы и серебряные украшения, пишет Arkeonews.

Гробница принадлежала народу хунну, также известному как азиатские гунны, которые с III века до н. е. контролировали значительную часть монгольских степей. Поскольку хунну оставили мало письменных свидетельств, погребение является важным источником информации об их обществе, богатстве и отношениях с соседними цивилизациями.

Раскопки начались в 2023 году в гробнице № 160 на кладбище Дуурлиг-Нарс и завершились в 2026 году Фото: National Museum of Korea

Среди самых выдающихся находок — прозрачный стеклянный сосуд с ручкой. Исследователи предполагают, что она, вероятно, была изготовлена в Римской империи, хотя для установления ее происхождения необходим химический анализ.

Археологи также обнаружили 15 нефритовых предметов, размещенных на дне гроба. По своему внешнему виду они напоминают диски "би", которые использовались в похоронных обрядах во время правления династии Хань в Китае. Однако монгольские образцы имеют необычную форму и подробную отделку, что свидетельствует о том, что хунну адаптировали китайские традиции к своей собственной культуре.

Среди самых выдающихся находок — прозрачный стеклянный сосуд с ручкой Фото: National Museum of Korea

Серебряные украшения для лошадиных доспехов стали еще одним свидетельством связи с Восточной Азией. Их форма напоминает предметы, найденные в гробницах периода Лелана вблизи современного Пхеньяна. Некоторые из них содержат красные и синие материалы в сочетании с золотой фольгой под прозрачным хрусталем.

Эти находки свидетельствуют о том, что элита гуннов имела доступ к художественным традициям и ценным товарам из разных частей Евразии. Торговля, дипломатические подарки и посреднические сообщества, вероятно, способствовали их завозу в Монголию.

Несмотря на впечатляющие размеры, гробница имела относительно небольшую центральную погребальную камеру, которая содержала две вложенные друг в друга деревянные конструкции и один гроб. Ее глубина составляла примерно 14,5 метра, в то время как некоторые подобные гробницы гуннов достигали 22 метров.

Серебряные украшения для лошадиных доспехов стали еще одним свидетельством связи с Восточной Азией Фото: National Museum of Korea

Покрытые лаком колесница, найденная над погребальной камерой, и ценные предметы внутри указывают на то, что захоронение принадлежало представителю элиты.

Гробница датируется концом I или II веком н. э., когда политическая власть хунну претерпевала серьезные изменения. Исследователи считают, что ее необычная архитектура может отражать эти события, хотя для подтверждения этой связи требуются дополнительные доказательства.

Гробница датируется концом I или II веком н. э., когда политическая власть хунну претерпевала серьезные изменения Фото: National Museum of Korea

Археологи изъяли из гроба остатки зубов и волос для дальнейшего анализа ДНК. Исследователи надеются установить биологический пол личности, возраст и возможные родственные связи с людьми, погребенными поблизости.

Находки из гробницы №160 дают не просто представление о похоронных традициях древнего кочевого общества. Они свидетельствуют о том, что гунны были связаны с отдаленными культурными центрами. Дальнейшие исследования могут помочь выяснить, кому принадлежало это чрезвычайное захоронение и как предметы, связанные с Римом, Китаем и Корейским полуостровом, попали в самое сердце мира гуннов.

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