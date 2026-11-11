На фасаде здания в Париже алхимик записал "секретную формулу": что известно о доме Фламеля

Один из самых старых домов в Париже был построен в 1407 году и принадлежал состоятельному французу Николя Фламелю. Его считали алхимиком, который написал часть алхимической формулы на фасаде своего дома.

Исторические данные говорят о том, что Николя Фламель был состоятельным владельцем недвижимости, который делал щедрые пожертвования церквям и благотворительным организациям. Масштабы его инвестиций и влияние долгое время недооценивалось историками, пишет Фокус.

В действительности, Фламель владел настоящей империей недвижимости, такие выводы эксперты сделали после того, как были найдены его завещания и сопутствующие бумаги.

Согласно документам, Фламель выступал кредитором для сотен владельцев недвижимости в Париже и его окрестностях, а также сам владел примерно десятью домами. В завещании были прописаны различные благотворительные пожертвования.

Кроме того, в нем содержались подробные распоряжения о проведении совместных заупокойных месс за него и его супругу Пернеллу (которая скончалась раньше него). Эти богослужения совершались на протяжении столетий — вплоть до начала Французской революции 1789 года.

После смерти Фламеля разгорелся судебный спор вокруг его наследства, что привлекло пристальное внимание к его богатству. Именно сочетание известности, огромного состояния и благотворительной деятельности могло послужить причиной того, что Фламеля стали считать алхимиком.

“Человек богатый, не принадлежащий к аристократии, но при этом занимающий высокое положение в обществе — людям это казалось странным”, — говорят историки.

Алхимия, которую в то время воспринимали как способ совершения Божьего дела, могла бы объяснить его богатство, благотворительные пожертвования и, казалось бы, благословенную жизнь.

Что же касается знаменитого дома Фламеля, то эта история также оказалась вымыслом. Дом по адресу 51 rue de Montmorency был построен не для проведения алхимических опытов, а как приют для бездомных. Сам “алхимик” никогда не жил в этом доме, хотя и владел зданием.

От бедняков, которые жили в доме, требовалось только читать молитвы за упокой умерших душ. Поэтому на каменном фасаде была высечена надпись на средневековом французском языке с религиозным текстом, который призывал молиться Богу.

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