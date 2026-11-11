На фасаді будівлі в Парижі алхімік записав "секретну формулу": що відомо про будинок Фламеля

Один з найстаріших будинків у Парижі був побудований в 1407 і належав заможному французу Ніколя Фламелю. Його вважали алхіміком, який написав частину алхімічної формули на фасаді свого будинку.

Історичні дані говорять про те, що Ніколя Фламель був заможним власником нерухомості, який робив щедрі пожертвування церквам та благодійним організаціям. Масштаби його інвестицій та вплив довгий час недооцінювалися істориками, пише Фокус.

Насправді Фламель володів справжньою імперією нерухомості, такі висновки експерти зробили після того, як було знайдено його заповіти та супутні папери.

Згідно з документами, Фламель виступав кредитором для сотень власників нерухомості в Парижі та його околицях, а також сам володів приблизно десятьма будинками. У заповіті було прописано різні благодійні пожертвування.

Крім того, в ньому містилися докладні розпорядження про проведення спільних заупокійних мес за нього та його дружину Пернеллу (яка померла раніше за нього). Ці богослужіння відбувалися упродовж століть — аж до початку Французької революції 1789 року.

Після смерті Фламеля розгорілася судова суперечка навколо його спадщини, що привернула пильну увагу до його багатства. Саме поєднання популярності, величезного стану та благодійної діяльності могло спричинити те, що Фламеля стали вважати алхіміком.

"Людина багата, не належить до аристократії, але при цьому займає високе становище в суспільстві — людям це здавалося дивним", — кажуть історики.

Алхімія, яку на той час сприймали як спосіб здійснення Божої справи, могла б пояснити його багатство, благодійні пожертвування та, здавалося б, благословенне життя.

Що ж до знаменитого будинку Фламеля, то ця історія також виявилася вигадкою. Будинок за адресою 51 rue de Montmorency був побудований не для проведення алхімічних дослідів, а як притулок для бездомних. Сам “алхімік” ніколи не жив у цьому будинку, хоч і володів будинком.

Від бідняків, які жили в будинку, потрібно було тільки читати молитви за упокій померлих душ. Тому на кам'яному фасаді було викарбовано напис середньовічною французькою мовою з релігійним текстом, який закликав молитися Богу.

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