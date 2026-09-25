Гномів "винайшов" Парацельс ще у 16 столітті: це була алхімічна концепція

В історії таке поняття, як "гноми", виникло зовсім не з фольклору. Його ввів у вжиток швейцарський алхімік і лікар Парацельс.

Цей термін Парацельс вигадав, щоб позначити невидимих елементалів землі. Як відомо, одна з ідей алхімії полягала у взаємодії людини з так званими первоелементами (землею, водою, вогнем і повітрям), пише Фокус.

Термін "гном" походить від грецького слова "genomos", що вказувало на їхній зв’язок із фізичною стихією ґрунту та каменю. Протягом наступних століть ця алхімічна концепція злилася з німецьким фольклором — легендами гірників та переказами про підземних духів (Bergmännlein).

З плином часу грізні стихії землі перетворилися на добродушних бородатих підземних вартових, які охороняли свої незліченні скарби. У 20 столітті поп-культура остаточно закріпила за гномами образ низькорослих доброзичливих чарівних істот, яких майже ніщо не пов’язує з їхніми далекими містичними витоками алхімії.

Парацельс же прославився не своїми експериментами в алхімії, а тим, що зміг поєднати медицину з хімією, спираючись у своїх працях переважно на практичний досвід. Також він першим запровадив поняття дозування для різних видів речовин. У підсумку цей підхід отримав назву методу Парацельса.

Саме Парацельс першим почав активно застосовувати хімічні речовини, мінерали та метали для лікування хвороб, заклавши основи сучасної фармакології. Також алхімік вважав, що всі процеси в людському організмі мають хімічну природу.

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