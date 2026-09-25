Гномов "изобрел" Парацельс еще в 16 веке: это была алхимическая концепция

В истории такое понятие, как “гномы” возникло вовсе не из фольклора. Его ввел в обиход швейцарский алхимик и врач Парацельс.

Такой термин Парацельс изобрел для того, чтобы обозначить невидимых элементалей земли. Как известно, одна из идей алхимии заключалась во взаимодействии человека с так называемыми первоэлементами (землей, водой, огнем и воздухом), пишет Фокус.

Термин “гном” происходит от греческого слова “genomos”, что указывало на их связь с физической стихией почвы и камня. На протяжении последующих веков эта алхимическая концепция слилась с германским фольклором – легендами горняков и преданиями о подземных духах (Bergmännlein).

С течением времени грозные элементы земли превратились в добродушных бородатых подземных стражей, которые охраняли свои несметные сокровища. В 20 веке поп-культура окончательно закрепила за гномами образ низкорослых дружелюбных волшебных существ, которых почти ничего не связывает с их далекими мистическими истоками алхимии.

Парацельс же прославился не своими экспериментами в алхимии, а тем, что смог объединить медицину с химией, опираясь в своих трудах больше на практический опыт. Также он первым ввел понятие дозировки для разного рода веществ. В итоге, этот подход был назван методом Парацельса.

Именно Парацельс первым начал активно применять химические вещества, минералы и металлы для лечения болезней, заложив основы современной фармакологии. Также алхимик считал, что все процессы в человеческом организме имеют химическую природу.

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