"Мона Лиза" среди бриллиантов: редчайший драгоценный камень в мире продали за 14,6 млн долларов

Один из самых редких камней планеты, 24-каратный "розовый бриллиант Bulgari" продали на аукционе за почти 15 миллионов долларов.

24-каратный бриллиант изумрудной огранки, известный как "розовый Bulgari" (Bulgari Pink), был продан на аукционе за 14,6 миллиона долларов. Этот драгоценный камень считается одним из самых редких в мире, за что его прозвали "Моной Лизой" среди розовых бриллиантов, пишет Daily Mail.

Известно, что этот редчайший бриллиант более 70 лет находился в одной частной семейной коллекции и был добыт на индийских рудниках Голконда — знаменитом месторождении, откуда происходят многие известные во всем мире алмазы, в том числе и "Кохинур", украшающий корону королевы.

Камень относится к типу IIa — крайне редкой разновидности, в которой отсутствуют поддающиеся измерению примеси азота или бора. Розовые бриллианты также высоко ценятся благодаря своему уникальному цвету.

Исследователи отмечают, что в 1950-х годах драгоценный камень приобрели прадедушка и прабабушка нынешнего владельца, после чего его передали ювелирному дому Bulgari в Риме — компании, которая в то время как раз становилась одним из ведущих мировых ювелирных брендов.

Отметим, что в преддверии торгов в женевском отделении аукционного дома Christie’s Макс Фосетт, международный руководитель ювелирного департамента, назвал этот бриллиант "Моной Лизой" среди розовых камней.

По словам старшего вице-президента по исследованиям и идентификации Геммологического института Америки, доктора Вуйи Вана, розовые бриллианты — большая редкость, а камень такого размера и качества встречается среди драгоценных камней крайне редко. Большинство природных розовых бриллиантов, исследованных специалистами GIA, весят менее одного карата, но вес этого драгоценного камня составляет 24 карата и он обладает насыщенным розовым цветом и чистотой уровня VVS2.

Эксперты отмечают, что необработанный алмаз был добыт на знаменитых индийских рудниках Голконда в 1950-х годах, а затем превращен в ювелирное изделие мастерами Bulgari. В то время римский ювелирный дом Bulgari был одним из самых популярных в мире, что сделало его естественным выбором.

Бриллиант классифицируется как "Fancy Intense Pink" ("насыщенный розовый") — это весьма желанная цветовая категория. Исследователи отмечают, что столь редкий цвет алмаза обусловлен наличием азотно-вакансионных центров — уникальной особенностью природных розовых бриллиантов.

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