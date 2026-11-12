Интернет-кабели в океане помогут спасти китов, находящихся на грани вымирания: как это работает

Исследователи впервые в истории использовали интернет-кабели для отслеживания самых редких китов в океане — считается, это поможет защитить гигантов от вымирания.

Мировой океан покрывает большую часть планеты и пронизан тысячами километров глубоководных оптоволоконных кабелей. Эта масштабная инфраструктура служит основой для значительной части международных систем передачи данных и телекоммуникаций. Но теперь морские биологи впервые в истории обнаружили, что эти кабели также способны выполнять роль весьма эффективных микрофонов, позволяющих отслеживать популяции китов, находящихся на грани вымирания, пишет Popular Science.

По словам автора исследования, эксперта в области биоакустики из Корнеллского университета Леа Буффо, это открытие действительно невероятно, поскольку данная технология открывает доступ к данным в режиме реального времени на расстоянии десятков километров. Причем ученые в этот момент могут находиться на берегу.

Еще в 2022 году команда Буффо первой продемонстрировала возможность мониторинга синих китов (Balaenoptera musculus) и финвалов (Balaenoptera physalus) с помощью оптоволоконных кабелей. Отметим, что оба этих вида — крупнейшие представители китообразных; они также издают громкие низкочастотные звуки — ниже 100 герц. Для регистрации этих звуков ученые использовали метод, известный как распределенное акустическое зондирование.

Суть нового метода заключается в передаче лазерных импульсов по глубоководным кабелям: специальное оборудование фиксирует малейшие изменения в прохождении сигнала, вызванные воздействием звуковых волн из окружающей среды. Определив местоположение синих китов и финвалов по их "сигналам", ученым удалось составить карту перемещения морских гигантов, а также оценить их распределение.

После первых успешных экспериментов Буффо с командой решили проверить, можно ли использовать новый метод для наблюдения за другими видами усатых китов. Отметим, что шансы были невелики, поскольку такие виды, как гренландский кит (Balaena mysticetus) или находящийся на грани исчезновения северный гладкий кит (Eubalaena glacialis), издают звуки на гораздо более высоких частотах — примерно от 150 до 300 герц. Еще одна проблема в том, что они издают менее интенсивные звуки, которые распространяются на маньшие расстояния.

В результате Буффо с командой удалось совершить прорыв в своей области: команда стала первой в истории, которой удалось зафиксировать звуковые сигналы гренландских китов с помощью оптоволоконных кабелей.

Хотя новый подход пока недостаточно чувствителен, чтобы полностью заменить специализированные системы океанического мониторинга на базе подводных микрофонных решеток, ученые считают его ценным дополнительным инструментом.

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