Неутешительный прогноз: 2026 год станет самым жарким, а 2027 превзойдет его

Исследователи предупреждают, что 2026 год почти наверняка станет самым жарким за всю историю наблюдений, а 2027, вероятно, будет еще жарче.

Последние несколько месяцев ученые то и дело предупреждают о том, что в Тихом океане зарождается крупнейшее в истории Эль-Ниньо, оказывающее влияние на климат всего земного шара — ожидается, что средняя глобальная температура планеты вырастет, пишет IFLScience.

Несколько недавних исследований глобальных температурных показателей, проведенных организациями по мониторингу климата, 2026 год почти наверняка станет самым жарким или вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений. Еще тревожнее то, что 2027 год, вероятно, станет еще более жарким, чем нынешний.

Эти прогнозы представлены европейской программой наблюдения за климатом "Коперник" (Copernicus), аналитическим центром Carbon Brief и некоммерческой научной организацией Berkeley Earth.

По оценкам Berkeley Eart, вероятность того, что текущий год станет самым теплым за всю историю наблюдений, составляет 95%. Данные системы ERA5 программы Copernicus указывают на то, что вероятность такого сценария всего 20%. Впрочем, эксперты почти уверены, что 2026 год почти наверняка войдет в двойку самых теплых годов в мире.

По данным Carbon Brief, вероятность того, что нынешний год станет жарче 2024 года составляет около 67%. По словам доктора Роберта Роде из Berkeley Earth, эти различия в прогнозах отчасти объясняются нюансами при оценке температуры с начала года, а также тем, как учитываются рекордные показатели 2024 года.

Согласно всем представленным прогнозам, средняя глобальная температура в этом году превысит доиндустриальные значения более чем на 1,5°C. Это станет лишь вторым годом (после 2024-го), когда будет преодолен данный порог.

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