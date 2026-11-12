Кожні 8 хвилин на Землю надходить радіосигнал із космосу: його джерело здивувало вчених

Вчені виявили джерело загадкового радіосигналу. І воно виявилося зовсім не тим, що очікували побачити астрономи.

З 2021 року астрономи ламають голову над новим типом космічних об’єктів. Вони називаються довгоперіодичними транзиєнтами. Це пара зірок, яка випромінює радіосигнали з періодичністю у кілька хвилин або годин. Ці сигнали настільки дивні, що раніше деякі вчені навіть пов’язували їх із позаземними цивілізаціями. Тепер астрономи виявили джерело радіосигналу, який надходить із системи, що складається з білого карлика та зірки, схожої на Сонце. Вперше було виявлено, що подібний радіосигнал походить від білого карлика. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Daily Mail.

Раніше джерелами потужних періодичних радіосигналів вважалися зоряні системи, що складаються із зірок типу червоний карлик (менших і холодніших за Сонце) та білого карлика (залишка померлої зірки, схожої на Сонце). Але тепер астрономи вперше виявили, що періодичний радіосигнал, який то з’являється, то зникає кожні 8 хвилин, походить із системи, де разом із білим карликом знаходиться зірка, схожа на Сонце.

Система GPM J071507-114153 складається з зірки, схожої на Сонце, та білого карлика. Ілюстрація Фото: Daily Mail

Ця система отримала назву GPM J071507-114153 і розташована на відстані понад 10 000 світлових років від нас. Вчені вперше виявили, що радіосигнали надходять або безпосередньо від білого карлика, або з області, близької до нього. Справа в тому, що ця зірка обертається навколо своєї осі зі швидкістю 1 оберт кожні 8 хвилин, і цим пояснюється періодичність сигналу.

Фотографія системи GPM J071507-114153 Фото: Daily Mail

Якщо раніше астрономи не знали, від якої саме зірки в системах із білим карликом надходять радіосигнали, то тепер вони з’ясували це за допомогою потужних радіотелескопів Murchison Widefield Array та MeerKAT.

Астрономів здивувало те, що до цього відкриття у подвійних системах із білим карликом не спостерігалося, щоб ці зірки випромінювали подібні радіосигнали.

Вчені вважають, що білий карлик має потужне магнітне поле, а його супутник постійно надсилає на цю зірку заряджені частинки у вигляді зоряного вітру. Коли ці частинки досягають магнітосфери білого карлика, вони прискорюються і створюють радіохвилі, які можна спостерігати. Це схоже на те, як сонячний вітер взаємодіє з магнітним полем Землі, викликаючи полярні сяйва.

Інші новини науки