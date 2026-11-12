Вчені виявили у космосі несподіване походження речовин, необхідних для життя

Дослідники вивчили молекули, з яких складаються білки — основа життя. Їхні джерела в Сонячній системі знаходилися далеко одне від одного.

Вчені провели аналіз зразків астероїда Бенну, доставлених на Землю у 2023 році, та метеорита Мерчісон, що впав на Землю у 1969 році. Виявилося, що молекули, з яких будуються білки, могли сформуватися в результаті одного й того самого процесу, але їхні джерела в Сонячній системі знаходилися далеко одне від одного. Результати дослідження, опублікованого в журналі Communications Earth & Environment, показали значні відмінності у складі амінокислот. Це стало несподіванкою для вчених і вказує на те, що атоми вуглецю та азоту, які входять до складу цих молекул, мають різне походження, пише Phys.

Амінокислоти — це будівельні блоки білків і пептидів. Їх виявляють у багатих на вуглець метеоритах та зразках астероїдів. Ці молекули можуть слугувати прямою ланкою між хімічними процесами в космосі та виникненням життя на Землі. Досліджуючи ізотопний склад молекул, тобто різні варіації маси їхніх атомів, вчені змогли отримати нові дані.

Раніше вчені досліджували гліцин — найпростішу та найпоширенішу амінокислоту. З’ясувалося, що гліцин на астероїді Бенну міг утворитися в суворих холодних умовах, що суперечить теорії про те, що будівельні блоки життя виникають у теплому та вологому середовищі.

Зразки астероїда Бенну Фото: NASA

Цього разу вчені дослідили амінокислоту бета-аланін. Вона не входить до числа 20 амінокислот, що утворюють білки, але природним чином виробляється в організмі людини і здатна з’єднуватися з іншими амінокислотами, утворюючи пептиди.

Це одна з найпоширеніших амінокислот, яку виявляють у зразках астероїдів і метеоритів. Її дослідження дає змогу отримати важливі відомості про органічні сполуки, які стали попередниками життя на Землі.

Для дослідження зразка астероїда Бенну вчені розробили новий метод, який дає змогу аналізувати окремі ізотопи вуглецю та азоту всередині молекули амінокислоти. Вчені також проаналізували вміст бета-аланіну в зразку метеорита Мерчісон, щоб порівняти результати.

Аналіз виявив суттєві відмінності. За словами вчених, ці органічні сполуки виникли на зорі Сонячної системи, можливо, ще до формування Землі.

Незважаючи на те, що ізотопні показники у двох зразках відрізнялися, загальна ізотопна структура молекул виявилася схожою. Це свідчить про те, що органічні молекули, ймовірно, утворилися в результаті одних і тих самих хімічних процесів, але їхнє формування відбувалося в різних частинах Сонячної системи.

Це дослідження розширює уявлення про те, за яких саме умов можуть утворюватися молекули, що відіграють найважливішу роль у створенні речовин, необхідних для виникнення життя.

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