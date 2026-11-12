Ученые обнаружили в космосе неожиданное происхождение веществ, необходимых для жизни

Исследователи изучили молекулы, из которых строятся белки — основа жизни. Их источники в Солнечной системе находились далеко друг от друга.

Ученые провели анализ образцов астероида Бенну, доставленных на Землю в 2023 году и метеорита Мерчисон, упавшего на Землю в 1969 году. Оказалось, что молекулы, из которых строятся белки могли сформироваться в результате одного и того же процесса, но их источники в Солнечной системе находились далеко друг от друга. Результаты исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment, показали значительные различия в составе аминокислот. Это стало неожиданностью для ученых и указывает на то, что атомы углерода и азота, входящие в состав этих молекул, имеют различное происхождение, пишет Phys.

Аминокислоты — это строительные блоки белков и пептидов. Их находят в богатых углеродом метеоритах и ​​образцах астероидов. Эти молекулы могут служить прямым связующим звеном между химическими процессами в космосе и возникновением жизни на Земле. Изучая изотопный состав молекул, то есть разные вариации массы их атомов, ученые смогли получить новые данные.

Ранее ученые изучали глицин — простейшую и наиболее распространенную аминокислоту. Выяснилось, что глицин на астероиде Бенну мог сформироваться в суровых холодных условиях, что противоречит теории о том, что строительные блоки жизни возникают в теплой и влажной среде.

Образцы астероида Бенну Фото: NASA

На этот раз ученые изучили аминокислоту бета-аланин. Он не входит в число 20 аминокислот, образующих белки, но он естественным образом вырабатывается в организме человека и способен соединяться с другими аминокислотами, образуя пептиды.

Это одна из самых распространенных аминокислот, которую находят в образцах астероидов и метеоритов. Ее изучение позволяет получить важные сведения об органических соединениях, которые стали предшественниками жизни на Земле.

Для изучения образца астероида Бенну ученые разработали новый метод, позволяющий анализировать отдельные изотопы углерода и азота внутри молекулы аминокислоты. Ученые также проанализировали содержание бета-аланина в образце метеорита Мерчисон, чтобы сравнить результаты.

Анализ показал существенные различия. По словам ученых, эти органические соединения возникли на заре Солнечной системы, возможно, еще до формирования Земли.

Несмотря на то что изотопные показатели в двух образцах различались, общая изотопная структура молекул оказалась схожей. Это говорит о том, что органические молекулы, вероятно, образовались в результате одних и тех же химических процессов, но их формирование происходило в разных частях Солнечной системы.

Это исследование расширяет понимание того, в каких именно условиях могут возникать молекулы, играющие важнейшую роль в создании веществ, необходимых для появления жизни.

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