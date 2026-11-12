Обнаружена самая древняя пара черных дыр: бросает вызов представлениям о космосе

Две черные дыры оказались слишком массивными, чтобы существовать на начальном этапе истории Вселенной.

Астрономы с помощью наземного телескопа "Джемини север" (находится на Гавайях) и космического телескопа Уэбб обнаружили пару самых древних и далеких сверхмассивных черных дыр. Их увидели такими, какими они были через 900 миллионов лет после Большого взрыва. По словам ученых, пока нет объяснения тому, как эта пара черных дыры, активно поглощающих материю, смогла набрать огромную массу на столь раннем этапе истории Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

Когда черные дыры активно поглощают материю, то окружающее их вещество нагревается и выпускает сильное излучение. Такие объекты называют квазарами, и они находятся в центре крупных галактик.

В первый миллиард лет истории Вселенной происходил активный рост галактик и их центральных черных дыр. При этом часто галактики сталкивались и объединялись, что приводило к появлению пар черных дыр. Некоторое их них являются парами квазаров.

Астрономы обнаружили самую древнюю и далекую пару квазаров, которая получила название J1602+4228AB, а также гавайское прозвище Nāpōwawāʻenakaulua. Это самая древняя из известных тесных пар квазаров. Масса каждой черной дыры достигла значений, для которых нет теоретического объяснения. Эта пара черных дыры появилась настолько рано в истории Вселенной, что ей просто не должно было хватят материи, чтобы набрать настолько огромную массу.

Согласно исследованию, две черные дыры разделяет 18 100 световых лет. Это примерно пятая часть диаметра нашей галактики Млечный Путь. Масса одной черной дыры превышает массу Солнца в 1,5 млрд раз, а масса второй – в 400 млн раз. Колоссальная масса J1602+4228AB ставит под сомнение нынешние представления о том, как формировались крупномасштабные космические структуры.

По словам ученых, не существует теоретического объяснения того, как через 900 миллионов лет после Большого взрыва могла существовать такая массивная черна дыра, не говоря у же о паре таких черных дыр.

Когда возраст Вселенной составлял лишь тринадцатую часть ее нынешнего возраста эти сверхмассивные черные дыры имели такую же массу, как и те, что астрономы видят сегодня.

Хотя история происхождения J1602+4228AB остается загадкой, астрономы считают, что эта необычная пара квазаров могла возникнуть из-за существования в ранней Вселенной экстремального пика плотности материи. Это значит, что взаимодействие галактик одновременно способствовало как образованию новых звезд, так и стремительному росту черных дыр. Но это лишь предположение.

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