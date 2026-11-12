Виявлено найдавнішу пару чорних дір: це ставить під сумнів уявлення про космос

Дві чорні діри виявилися надто масивними, щоб існувати на початковому етапі історії Всесвіту.

Астрономи за допомогою наземного телескопа "Джеміні-Північ" (розташованого на Гаваях) та космічного телескопа Вебб виявили пару найдавніших і найвіддаленіших надмасивних чорних дір. Їх побачили такими, якими вони були через 900 мільйонів років після Великого вибуху. За словами вчених, поки що немає пояснення тому, як ця пара чорних дір, що активно поглинають матерію, змогла набрати величезну масу на такому ранньому етапі історії Всесвіту. Результати дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

Коли чорні діри активно поглинають матерію, то речовина, що їх оточує, нагрівається і випромінює сильне випромінювання. Такі об’єкти називають квазарами, і вони розташовані в центрі великих галактик.

Протягом першого мільярда років історії Всесвіту відбувалося активне зростання галактик та їхніх центральних чорних дір. При цьому галактики часто стикалися й об’єднувалися, що призводило до появи пар чорних дір. Деякі з них є парами квазарів.

Астрономи виявили найдавнішу й найвіддаленішу пару квазарів, яка отримала назву J1602+4228AB, а також гавайське прізвисько Nāpōwawāʻenakaulua. Це найдавніша з відомих тісних пар квазарів. Маса кожної чорної діри досягла значень, для яких немає теоретичного пояснення. Ця пара чорних дір з’явилася настільки рано в історії Всесвіту, що їй просто не мало вистачити матерії, щоб набрати таку величезну масу.

Згідно з дослідженням, дві чорні діри розділяє 18 100 світлових років. Це приблизно п’ята частина діаметра нашої галактики Чумацький Шлях. Маса однієї чорної діри перевищує масу Сонця в 1,5 млрд разів, а маса другої — у 400 млн разів. Колосальна маса J1602+4228AB ставить під сумнів сучасні уявлення про те, як формувалися великомасштабні космічні структури.

За словами вчених, не існує теоретичного пояснення того, як через 900 мільйонів років після Великого вибуху могла існувати така масивна чорна діра, не кажучи вже про пару таких чорних дір.

Коли вік Всесвіту становив лише тринадцяту частину його нинішнього віку, ці надмасивні чорні діри мали таку саму масу, як і ті, що астрономи бачать сьогодні.

Хоча історія походження J1602+4228AB залишається загадкою, астрономи вважають, що ця незвичайна пара квазарів могла виникнути внаслідок існування в ранньому Всесвіті екстремального піку щільності матерії. Це означає, що взаємодія галактик одночасно сприяла як утворенню нових зірок, так і стрімкому зростанню чорних дір. Але це лише припущення.

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