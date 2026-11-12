Каждые 8 минут на Землю приходит радиосигнал из космоса: его источник удивил ученых

Ученые обнаружили источник загадочного радиосигнала. И он оказался совсем не тем, что ожидали увидеть астрономы.

С 2021 года астрономы ломают голову над новым типом космических объектов. Они называются долгопериодические транзиенты. Это пара звезд, выпускающая радиосигналы с периодичностью в несколько минут или часов. Эти сигналы являются настолько странными, что раннее некоторые ученые даже связывали их с внеземным цивилизациями. Теперь астрономы обнаружили источник радиосигнала, который приходит из системы, состоящей из белого карлика и звезды, похожей на Солнце. Впервые было обнаружено, что подобный радиосигнал исходит от белого карлика. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Daily Mail.

Ранее источниками мощных периодических радиосигналов считались звездные системы, состоящие из звезд типа красный карлик (меньше и холоднее Солнца) и белый карлик (остаток умершей звезды, похожей на Солнце). Но теперь астрономы впервые обнаружили, что периодический радиосигнал, который то появляется, то исчезает каждые 8 минут, исходит из системы, где вместе с белым карликом находится звезда похожая на Солнце.

система GPM J071507-114153 состоит из звезды похожей на Солнце и белого карлика. Иллюстрация Фото: Daily Mail

Данная система получила название GPM J071507-114153 и находится она на расстоянии более чем в 10 000 световых лет от нас. Ученые впервые обнаружили, что радиосигналы приходят либо непосредственно из белого карлика, либо из области близкой к нему. Дело в том, что эта звезда вращается вокруг своей оси со скоростью 1 оборот каждые 8 минут и этим объясняется периодичность сигнала.

Фотография системы GPM J071507-114153 Фото: Daily Mail

Если раньше астрономы не знали от какой звезды в системах с белым карликом приходя радиосигналы, то теперь они выяснили это с помощью мощных радиотелескопов Murchison Widefield Array и MeerKAT.

Астрономов удивило то, что до этого открытия в двойных системах с белым карликом не наблюдалось того, чтобы эти звезды выпускали подобные радиосигналы.

Ученые считают, что белый карлик обладает мощным магнитным полем, а его компаньон постоянно посылает на эту звезду заряженные частицы в виде звездного ветра. Когда эти частицы достигают магнитосферы белого карлика, они ускоряются и создают наблюдаемые радиоволны. Это похоже на то, как солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Земли, вызывая полярные сияния.

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