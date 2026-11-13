Жодного грама пластику: нарешті створено ідеальний одноразовий стаканчик для кави (фото)

Дослідники заявили, що їм нарешті вдалося створити покриття на рослинній основі, яке може вирішити серйозну проблему одноразових стаканчиків для кави.

Ємності з пластиковим покриттям, зокрема й стаканчики для кави, — зручні, дешеві, стійкі до впливу тепла та вологи, а тому їх можна побачити всюди. Серед переваг: завдяки такому покриттю наш ранковий гарячий напій не розмочує стакан. Втім, є й мінуси: таку тару складніше переробляти, і вона опиняється всюди, засмічуючи водойми, завдає шкоди природі, а також призводить до потрапляння мікропластику в організми тварин і людини, пише Science Alert.

У новому дослідженні команда з Університету Ватерлоо, що спеціалізується на матеріалознавстві, схоже, знайшла рішення цієї проблеми: вчені розробили альтернативу на рослинній основі, яка спрощує переробку та зменшує нашу залежність від традиційних видів пластику.

Результати серії експериментів були опубліковані вченими в журналі ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Автори стверджують, що новий матеріал створено з тієї самої речовини, що утворює клітинні стінки рослин, і в перспективі він може стати повноцінною заміною пластику. Вважається, що розробка та впровадження такого матеріалу допомогли б пом’якшити низку проблем, пов’язаних із використанням пластику — зокрема, поліетиленових (ПЕ) покриттів, які забезпечують міцність і сухість ємностей для їжі та напоїв.

Відомо, що пластик, який ми використовуємо, нікуди не зникає і може століттями зберігатися в навколишньому середовищі, розпадаючись на частинки мікропластику. Ще більш тривожним є те, що це відбувається навіть у одноразових стаканчиках, поки ми п’ємо з них напої. Таким чином крихітні частинки потрапляють у наш організм — причому цей процес відбувається активніше при температурах, близьких до 60 градусів за Цельсієм.

Макроскопічні зображення та зображення, отримані за допомогою скануючого електронного мікроскопа (СЕМ), за результатами випробування методом занурення Фото: ACS Sustainable Chemistry & Engineering

За словами провідної авторки дослідження, хіміка-матеріалознавця Ширлі Тан з Університету Ватерлоо, нове покриття на біологічній основі залишилося майже неушкодженим під час випробувань на зносостійкість. Ще більш обнадійливим є той факт, що нове покриття повністю складається з целюлози, стійке до впливу окропу, харчових олій та низки розчинників — простіше кажучи, його можна використовувати не тільки для виробництва одноразових стаканчиків.

Автори зазначають, що нове покриття було створено на основі двох основних компонентів: ацетату целюлози та нанокристалів целюлози, які надають йому міцності. Ці целюлозні компоненти утворюють водневі зв’язки з самим паперовим матеріалом, тому використання хімічних клеїв не потрібне.

Крім того, такі зв’язки утворюють дуже щільну структуру, яка заповнює численні пори паперу та створює захисний шар, що значно обмежує проникнення води та інших речовин усередину упаковки. Таким чином, вчені запевняють, що їхнє нове покриття слугує ефективним бар’єром проти води, жиру та газів — компонентів, на яких значною мірою базується сучасна харчова промисловість.

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