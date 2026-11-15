Несподівані відкриття: вчені з’ясували, як кава насправді впливає на наш кишечник

Нове дослідження показало, що кава впливає на фізіологію кишечника людини.

Відомо, що регулярне вживання кави може активізувати роботу кишечника у деяких людей. Нове дослідження, опубліковане в журналі Gut Microbiology, показало, що регулярне вживання кави призводить не тільки до посилення скорочень кишечника, але й змінює його фізіологію, пише IFLScience.

Кава є одним із найпопулярніших напоїв, тому вчені активно досліджують її вплив на організм людини. Численні дослідження свідчать, що кава має позитивний ефект.

Однак один аспект впливу кави залишається малодослідженим. Відомо, що у деяких людей після вживання кави виникає сильне бажання сходити в туалет "по-великому". Нове дослідження показує, що певний зв’язок між кавою та скороченням кишечника існує, а також було виявлено інші цікаві результати.

Вчені зосередилися на тому, як кава впливає на фізіологію самого кишечника, а не на тому, який напій впливає на його стан.

У дослідженні взяли участь 61 особа, які вживають каву в різних кількостях. Учасників розділили на дві групи.

Нове дослідження показало, що кава впливає на фізіологію кишечника людини Фото: Guardian

До першої групи увійшли ті, хто п’є каву часто: від 1 до 5 чашок на день. До другої групи увійшли ті, хто вживає каву рідше. Потім учасникам запропонували проковтнути невеликий пристрій розміром з таблетку, який під час проходження по шлунково-кишковому тракту фіксував різні показники: час проходження вмісту, рівень pH, температуру, тиск і скорочення кишечника.

Вчені виявили, що у тих, хто п’є багато кави, рівень pH у тонкій кишці був значно нижчим, тобто середовище було більш кислим, ніж у тих, хто вживає її рідко. Крім того, з’ясувалося, що вживання кави пов’язане з частішими скороченнями товстої кишки.

Вчені також виявили, що у тих, хто п’є багато кави, різноманітність мікроорганізмів у кишечнику виявилася вищою, ніж у тих, хто п’є кави мало. Це може бути пов’язано з відмінностями у рівні кислотності та швидкості проходження вмісту по кишечнику.

Варто зазначити, що дослідження мало обмеження у вигляді невеликого розміру вибірки, а також того, що кількість споживаної кави не контролювалася, тому робити однозначні висновки поки що передчасно.

Проте отримані дані дають уявлення про те, як кава може впливати на наш кишечник. Вчені сподіваються, що це відкриття стане відправною точкою для подальшого вивчення ширшого спектру шлунково-кишкових проблем.

За словами авторів дослідження, отримані результати є чудовим орієнтиром для майбутніх досліджень взаємодії між мікробіомом кишечника, його фізіологією та кавою.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить рекомендацій, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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