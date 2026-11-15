Найбільша ракета у світі увійшла в історію: схопили "руки" на Землі після польоту в космос (відео)

Компанія SpaceX наполовину виконала поставлене завдання під час 15-го запуску ракети Starship на низьку навколоземну орбіту.

Ракета Starship у суботу, 14 листопада, під час 15-го випробувального польоту мала зробити те, чого ще ніколи не робила жодна багаторазова ракета. Планувалося, що обидва її багаторазові ступені не просто повернуться на Землю після запуску в космос, а будуть захоплені спеціальними маніпуляторами стартової вежі. Тієї самої конструкції, звідки стартує найбільша у світі ракета, створена компанією SpaceX. Але не все пішло за планом. Нижній ступінь вибухнув, але зате верхній ступінь уперше в історії здійснив заплановане повернення. Це наближає компанію SpaceX до реалізації амбітного плану щодо запуску пілотованих місій на Місяць і Марс, пише AP.

Найбільша у світі ракета Starship є повністю багаторазовою. Вона складається з прискорювача (нижнього ступеня) Super Heavy та космічного корабля (верхнього ступеня) з такою самою назвою — Starship.

У суботу, 14 листопада, ракета Starship висотою 124 метри стартувала з космодрому Starbase у штаті Техас о 00:47 за київським часом. Спочатку все йшло за планом. Обидва ступені ракети відокремилися, і космічний корабель вирушив на низьку навколоземну орбіту, куди вивів 26 супутників Starlink нового покоління.

Прискорювач Super Heavy мав повернутися назад, де його мали захопити маніпулятори стартової вежі. Однак двигуни нижнього ступеня вимкнулися передчасно. Сталося відхилення від заданої траєкторії, після чого прискорювач спрямували в бік Мексиканської затоки, де він вибухнув приблизно через 6,5 хвилин після запуску. У компанії SpaceX шукають причину поломки двигунів.

Незважаючи на цю невдачу, корабель Starship продовжив політ навколо Землі на висоті 265 кілометрів і облетів нашу планету 14 разів. Через 22,5 години після старту космічний корабель повернувся на Землю, де його захопили маніпулятори стартової вежі о 23:20 за київським часом.

Вперше в історії космічний корабель Starship не здійснив посадку в океані, а повернувся на стартову вежу. Варто зазначити, що раніше прискорювач Super Heavy вже тричі був захоплений маніпуляторами стартової вежі. Це означає, що Starship тепер є не просто повністю багаторазовою ракетою, яка не має аналогів у світі. Цей факт свідчить про те, що за допомогою Starship можна здійснювати польоти в космос частіше та з меншими витратами.

У NASA особливо зраділи успішному поверненню Starship. Справа в тому, що модифікована версія цього корабля може бути використана як посадковий модуль для астронавтів у рамках висадки на Місяць у 2028 році. Також корабель Starship може бути задіяний під час будівництва першої бази NASA на Місяці.

Однак керівник SpaceX Ілон Маск планує відправити цілий флот кораблів Starship для будівництва міста на Марсі, щоб відправити туди приблизно мільйон людей.

Інші новини науки