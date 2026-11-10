Цього тижня найбільша ракета у світі зробить те, чого ніколи не бачили (відео)

Компанія Ілона Маска SpaceX готується увійти до історії 14 листопада 2026 року.

Цього тижня компанія SpaceX може увійти в історію освоєння космосу, якщо, звичайно, все піде за планом. Вперше обидві ступені найбільшої ракети-носія у світі Starship (висота 124 метри) мають повернутися на стартовий майданчик і їх мають захопити спеціальні маніпулятори стартової вежі, пише Space.

За новим запуском Starship у космос можна буде спостерігати у прямому ефірі

Нагадуємо, що Starship — це надважка двоступенева ракета-носій. Вона складається з прискорювача (нижній ступінь) Super Heavy та космічного корабля (верхній ступінь) Starship або просто Ship. У суботу, 14 листопада, о 00:45 за київським часом ракета Starship має вирушити у свій 15-й випробувальний політ, який може увійти до історії.

Відео показує план 15-го польоту Starship

Вперше обидва ступені ракети Starship мають повернутися на стартовий майданчик космодрому Starbase у штаті Техас, де їх зловлять спеціальні маніпулятори стартової вежі. Якщо все піде за планом, це буде перший в історії випадок, коли всі ступені багаторазової орбітальної ракети повернулися на стартовий майданчик.

Super Heavy та Ship спроектовані так, щоб їх можна було використовувати багато разів та оперативно готувати до нових польотів незабаром після повернення з космосу.

Під час минулих випробувальних польотів Starship прискорювач Super Heavy вже тричі ловили маніпулятори стартової вежі Фото: Starship

Під час минулих випробувальних польотів Starship прискорювач Super Heavy вже тричі ловили маніпулятори стартової вежі. Тепер потрібно, щоб те саме сталося і з верхнім ступенем надважкої ракети компанії SpaceX. Це складніше завдання, адже космічний корабель піднімається вище й відлітає далі, ніж прискорювач, тому його повернення Землю вимагає складніших технічних рішень.

Верхній ступінь ракети Starship також повинні зловити маніпулятори стартової вежі Фото: Starship

Якщо все піде за планом, Super Heavy повернеться на стартовий майданчик приблизно через 6,5 хвилин після запуску. Верхній ступінь Starship має вийти на навколоземну орбіту лише вдруге і вивести в космос 26 супутників Starlink нового покоління (Starlink V3).

Якщо під час 14-го випробувального польоту космічний корабель приводнився в Тихому океані через 3 години після запуску (тоді він вперше вийшов на навколоземну орбіту), то в ході 15-го польоту він повинен здійснити 14 обертів навколо Землі і повернутися на стартовий майданчик приблизно через 22 години.

У той же час у компанії SpaceX є запасний план, якщо все піде не так, як задумано. Спроба вірніше ступеня Starship повернутися на стартовий майданчик може бути скасована через технічні проблеми, що виникли, і тоді космічний корабель знову приводниться в Тихому океані.

Інші новини науки