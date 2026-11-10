Перше в історії стикування супутників на орбіті: місія NASA провалилася
Компанія Starfish Space втратила зв'язок зі своїм апаратом Otter 24C. Таким чином амбітна місія NASA завершилася, не виконавши поставленої мети.
Космічний апарат серії Otter від американської компанії Starfish Space вийшов з ладу всього через місяць після того, як опинився в космосі. Таким чином, місії NASA, в рамках якої мали перевірити нову технологію ремонту супутників на низькій навколоземній орбіті, провалилася. Але інший апарат компанії все ще може увійти до історії. Незабаром він має провести першу в історії стиковку космічних апаратів на низькій навколоземній орбіті, пише Space.
Запуск апарату Otter 24C відбувся 1 жовтня в рамках місії SpaceX Transporter-18. Супутник компанії Starfish Space виконував місію NASA під назвою SSPICY. Метою місії була демонстрація технологій, необхідних для майбутніх операцій з видалення космічного сміття, а також для обслуговування космічних апаратів, що діють.
NASA планує в майбутньому проводити візуальний огляд, ремонт, дозаправку супутників, що працюють на орбіті, а також видалення з орбіти апаратів, що вийшли з ладу. Разом з NASA це планує робити компанія Starfish Space, яка готова виконувати замовлення від приватних компаній.
Місія SSPICY стала дебютом апаратів серії Otter у космосі. План місії передбачав, що 335-кілограмовий апарат Otter 24C протягом двох років мав зблизитися з чотирма американськими супутниками, що не працюють, і провести їх детальний візуальний огляд. Але Otter 24C так і не зміг виконати поставлене завдання.
Як повідомила компанія Starfish Space, через місяць після запуску з апаратом Otter 24C було втрачено зв'язок, який так і не вдалося відновити. Розслідування причин втрати зв'язку показало, що у системі захисту від збоїв супутника виникла помилка. Вона призвела до відключення радіообладнання та унеможливила відновлення зв'язку. Фахівці з NASA та Starfish Space дійшли висновку, що відновити працездатність Otter 24C неможливо.
В американській компанії заявили, що врахують усі помилки та нові апарати серії Otter працюватимуть так, як потрібно.
У той самий час інший апарат компанії Starfish Space під назвою Otter Pup 2 готується увійти до історії. Незабаром він має провести перше стикування супутників на низькій навколоземній орбіті. Раніше стикування супутників вже відбувалося, але вищою геостаціонарною орбітою
Апарат Otter Pup 2, запущений у червні 2025 року, поступово зближується із супутником ElaraSat компанії Gilmour Space. Він уже підійшов до своєї мети на відстань лише 25 метрів.
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