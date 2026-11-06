Радіоаматори попросили супутник на орбіті запустити гру Doom і той почав грати (фото)

Цей експеримент став першим відомим випадком, коли супутник на навколоземній орбіті отримав голосову команду з Землі та виконав її.

Зазвичай оператори надсилають команди супутникам у вигляді цифрових пакетів по радіоканалу, але група радіоаматорів вирішила надіслати голосову команду. Вони попросили космічний апарат запустити гру Doom. Це перший випадок, коли супутник успішно прийняв і виконав голосову команду, надіслану з Землі, пише Gizmodo.

Група радіоаматорів із Норвегії надіслала голосову команду на супутник OPS-SAT PRETTY, запущений Європейським космічним агентством у 2023 році. У повідомленні було сказано: "PRETTY, запусти Doom". Супутник розпізнав команду і запустив культовий шутер від першої особи 1993 року. Більше того, як повідомляє компанія Tanagra Space, розробник алгоритмів машинного навчання для космічних апаратів, супутник навіть передав на Землю зображення ігрового процесу.

Як правило, супутники отримують команди з Землі за допомогою радіосигналів, які передають наземні станції. Оператори супутників використовують спеціальне програмне забезпечення для формування цифрових команд. Потім наземна станція за допомогою антени передає ці команди на супутник у вигляді закодованих радіосигналів. Бортовий радіоприймач вловлює сигнал, а бортовий комп’ютер супутника розшифровує цифрові інструкції та виконує поставлене завдання.

Супутник розпізнав команду та запустив культовий шутер від першої особи 1993 року. Більше того, він навіть передав на Землю зображення ігрового процесу Фото: ESA

За даними компанії Tanagra Space, експеримент радіоаматорів із Норвегії став першим випадком, коли супутник самостійно розпізнав і виконав голосову команду.

Супутник OPS-SAT PRETTY прийняв радіосигнал, виділив голос із фонового шуму та перетворив його на текст за допомогою моделі штучного інтелекту. Потім супутник розпізнав команду та виконав її в автономному режимі. Апарат OPS-SAT PRETTY оснащений системою обробки даних, призначеною для розпізнавання голосових команд.

На думку учасників експерименту, у майбутньому керування супутниками за допомогою голосових команд може знайти найрізноманітніше застосування. Здатність супутників розпізнавати голосові команди та реагувати на них у майбутньому може допомогти у створенні космічних апаратів, які могли б почути сигнал лиха або екстрений виклик із Землі, а мережа супутників миттєво могла б передати його в потрібне місце для відповідного реагування на надзвичайну ситуацію, що виникла.

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