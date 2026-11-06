У Німеччині виявили 1600-річні останки: вони заражені "дуже рідкісним" штамом прокази (фото)

Археологи були здивовані, коли виявили сліди рідкісного штаму прокази в кістках чоловіка, який жив у V столітті. Судячи з усього, він займав високе становище в суспільстві.

Археологи дослідили поховання у стародавньому римському поселенні Фалльвард, розташованому на північному заході Німеччини, приблизно за 30 км від Гамбурга. В одній із могил було виявлено останки чоловіка, похованого в дубовому човні. Аналіз ДНК показав щось несподіване: у кістках виявили рідкісний штам Mycobacterium leprae, збудника прокази. Подібний штам прокази раніше не зустрічався в цій частині Європи. Це вказує на те, що чоловік, ймовірно, перетнув усю Римську імперію й подолав відстань приблизно в 1300 км. Його поховали разом із незвичайними предметами, що свідчить про високий соціальний статус чоловіка, який міг бути найманцем у римській армії. Результати дослідження опубліковано в журналі iScience, пише Live Science.

V століття нашої ери було неспокійним періодом в історії Римської імперії, західна частина якої зникла у 476 році. Не дивно, що багато людей переселялися з одних частин імперії в інші у пошуках спокійнішого життя. Вчені вважають, що одним із таких людей був 50-річний чоловік, який помер у період між 425 і 450 роками. Дослідження показало, що він міг подолати приблизно 1300 км, перемістившись із придунайського регіону Римської імперії (сучасні Хорватія, Угорщина, Словенія та Сербія) на північний захід сучасної Німеччини, на північні околиці імперії.

Цей чоловік був євреєм із римського поселення Фалльвард, яке перетворилося на кладовище наприкінці V століття. Його поховали у не зовсім звичайній могилі. Скелет чоловіка знаходився в дубовому човні довжиною понад 4 метри, який був накритий дерев'яною конструкцією, що нагадувала дах.

Археологи виявили трон, виготовлений з вільхи. Ймовірно, він був символом влади чи могутності Фото: Live Science

У могилі також було знайдено різні предмети: невелика скринька у формі водоплавної птиці, багато прикрашений стілець або трон, вирізаний з вільхи, бронзовий таз, а також табурет з клена, прикрашений зображенням сцени полювання та рунічним написом. Також було виявлено військовий пояс, що вказує на те, що чоловік міг бути найманцем у римській армії або федератом. Ці воїни служили Риму на підставі договору, не будучи при цьому римськими громадянами.

Що стосується трону, то це був зовсім не звичайний предмет інтер’єру для повсякденного використання, а символ влади, якою покійний володів за життя, вважають вчені.

Крім того, дослідження показало, що цей чоловік був інфікований вкрай рідкісним штамом збудника прокази. У одному з зубів та кістці стопи чоловіка вчені виявили ДНК бактерії Mycobacterium leprae. Цей штам, ймовірно, сформувався в Єгипті в період з IV по II століття до н. е. і раніше ніколи не зустрічався в Центральній чи Північній Європі.

При цьому на скелеті чоловіка не було виявлено слідів, характерних для прокази. Ця хвороба насамперед уражає нервову систему та шкіру, але з часом може руйнувати кісткову тканину. Можливо, у чоловіка була безсимптомна форма хвороби, або ж вона уразила лише м’які тканини.

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