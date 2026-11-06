В Германии раскопали 1600-летние останки: они заражены "очень редким" штаммом проказы (фото)

Археологи были удивлены, когда обнаружили следы редкого штамма проказы в костях мужчины, жившего в V веке. Судя по всему, он занимал высокое положение в обществе.

Археологи изучили захоронения в древнем римском поселении Фалльвард, расположенном на северо-западе Германии, примерно в 30 км от Гамбурга. В одной из могил были обнаружены останки мужчины, похороненного в дубовой лодке. Анализ ДНК показал нечто неожиданное: в костях обнаружили редкий штамм Mycobacterium leprae, возбудителя проказы. Подобный штамм проказы ранее не встречался в этой части Европы. Это указывает на то, что мужчина, вероятно, пересек всю Римскую империю и преодолел расстояние в примерно 1300 км. Его похоронили вместе с необычными предметами, что свидетельствует о высоком социальном статусе мужчины, который мог быть наемником в римской армии. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience, пишет Live Science.

V век нашей эры был неспокойным периодом в истории Римской империи, западная часть которой исчезла в 476 году. Неудивительно, что многие люди перемещались из одних частей империи в другие в поисках более спокойной жизни. Ученые считают, что одним из таких людей был 50-летний мужчина, умерший в период между 425 и 450 годами. Исследование показало, что он мог преодолеть примерно 1300 км переместившись из придунайского региона Римской империи (современные Хорватия, Венгрия, Словения и Сербия) на северо-запад современной Германии, на северные окраины империи.

Этот мужчина жид в римском поселении Фалльвард, которое прекратилось в кладбище к концу V века. Его похоронили в не совсем обычной могиле. Скелет мужчины находился в дубовой лодке длиной более 4 метров, которая была накрыта деревянной конструкцией, напоминающей крышу.

Археологи обнаружили трон, изготовленный из ольхи. Вероятно, он был символом власти или могущества Фото: Live Science

В могиле были также найдены различные предметы: небольшая шкатулка в форме водоплавающей птицы, богато украшенный стул или трон, вырезанный из ольхи, бронзовый таз, а также табурет из клена, декорированный изображением сцены охоты и рунической надписью. Также был обнаружен военный пояс, который указывает на то, что мужчина мог быть наемником в римской армии или федератом. Эти воины служили Риму на основании договора, не будучи при этом римскими гражданами.

Что касается трона, то это был вовсе не обычный предмет обстановки для повседневного использования, а символ власти, которой покойный обладал при жизни, считают ученые.

Кроме того, исследование показало, что мужчина он был заражен крайне редким штаммом возбудителя проказы. В одном из зубов и кости стопы мужчины ученые обнаружили ДНК бактерии Mycobacterium leprae. Этот штамм, вероятно, сформировался в Египте в период с IV по II век до н. э. и ранее никогда не встречался в Центральной или Северной Европе.

При этом на скелете мужчины не было обнаружено следов, характерных для проказы. Эта болезнь в первую очередь поражает нервную систему и кожу, но со временем может разрушать костную ткань. Возможно, у мужчины была бессимптомная форма болезни, либо же она затронула только мягкие ткани.

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