Підземні любителі солі: вчені виявили живих істот, які можуть жити на Марсі (фото)

Дослідники виявили мікроорганізми, які можуть жити в умовах, схожих на ті, що існують під поверхнею Червоної планети.

Вчені виявили мікроорганізми, здатні вижити на Марсі. Дослідники з Університету штату Флорида з'ясували, що земні мікроорганізми Haloferax volcanii можуть процвітати в умовах, які, як припускається, існують під поверхнею Червоної планети. Вчені помістили цих живих істот у середовище, що імітує марсіанські умови. Мікроорганізми протягом кількох місяців перебували в умовах, де атмосферний тиск становив лише невелику частку земного, концентрація солей у 7 разів перевищувала концентрацію в морській воді, і при цьому мікроби використовували для дихання хімічні речовини, що за складом нагадують відбілювач. Дивно, але ці живі істоти процвітали в цих умовах. Результати дослідження опубліковано в журналі Applied and Environmental Microbiology, пише Daily Mail.

Мікроорганізми Haloferax volcanii мешкають у одних із найсуворіших місць на Землі, наприклад, у Мертвому морі або Великому Солоному озері у штаті Юта, США. Вчені вважають, що солоні умови, в яких живуть Haloferax volcanii на Землі, можуть бути схожими на ті, що існують безпосередньо під поверхнею Марса.

Haloferax volcanii під мікроскопом у середовищі, що імітує умови на Марсі Фото: Daily Mail

Протягом 180 днів автори дослідження утримували мікроорганізми в середовищі з дуже високим вмістом солей, повною відсутністю кисню та високою концентрацією вуглекислого газу. Як джерело для дихання мікроорганізмам надали такі хімічні речовини, як нітрати або перхлорати, які присутні на Марсі й теоретично можуть використовуватися позаземними мікроорганізмами замість кисню. Ці мікроби змогли вижити та процвітати в умовах, що нагадують марсіанські. З’ясувалося, що мікроорганізми можуть розмножуватися та використовувати навколишні хімічні сполуки для підтримання свого метаболізму.

Теоретично під поверхнею Марса може існувати позаземне життя Фото: NASA

Вченим вдалося з’ясувати, як саме цим мікробам вдається виживати в такому солоному середовищі. Виявилося, що мікроби утворюють біоплівки, які допомагають їм утримувати воду. За час експерименту мікроби практично не втратили воду. Теоретично на Марсі можуть існувати резервуари з рідкою водою під поверхнею, придатні для існування мікроорганізмів, але їх поки що виявити не вдалося.

Вчені вважають, що якщо на ранніх етапах історії Марса на планеті існувало життя, то цілком можливо, що деякі організми в процесі еволюції пристосувалися до суворіших умов на Червоній планеті. Це означає, що на Марсі, теоретично, досі може існувати життя.

Однак автори дослідження наголошують, що результати експерименту не доводять існування позаземного життя на Марсі. Варто зазначити, що в лабораторних умовах не вдалося повною мірою відтворити всі небезпеки, з якими могло б зіткнутися життя на Марсі. Мікроби утримувалися при температурі 21 градус за Цельсієм, яку можна спостерігати лише в дуже теплий літній день на Червоній планеті. Середня температура на Марсі становить мінус 60 градусів за Цельсієм. Крім того, поживні речовини додавали самі дослідники.

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