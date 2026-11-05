На Марсі виявлено несподівану активність: планета перебуває в "сплячому режимі" (фото)

Як показало нове дослідження, Марс не є мертвою планетою з геологічної точки зору. Ймовірно, вона перебуває у "сплячому режимі".

Вчені тривалий час вважали, що Марс є геологічно мертвою планетою. Але за допомогою космічного апарата Trace Gas Orbiter астрономи виявили ознаки того, що вулкани на Червоній планеті просто перебувають у "сплячому режимі", а отже, вулканічна активність все ще може тривати. Це відкриття припускає, що на Марсі є місця, де під поверхнею Червоної планети може існувати позаземне життя. Результати дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Space.

На Марсі розташовані найбільші вулкани в Сонячній системі. Гора Олімп висотою 26 км — це найвищий вулкан, а гора Альба діаметром 600 км — це найбільший за площею вулкан у Сонячній системі. Вони розташовані в північній півкулі Червоної планети.

Марс: праворуч угорі — гора Олімп, праворуч унизу — гора Альба Фото: space.com

Раніше астрономи отримали дані від орбітальних апаратів, які свідчили про те, що деякі вулкани на Марсі проявляли активність ще кілька мільйонів років тому. Також дані вказували на те, що вулканічна активність на Марсі може тривати й зараз. Однак жодних вивержень лави вчені не виявили.

Орбітальний апарат Trace Gas Orbiter виявив, що з тріщин на схилах гори Альба виходить хлористоводневий газ. Викиди хлористого водню можуть бути наслідком виходу вулканічних газів, які, як вважають вчені, пов’язані з магматичними жерлами в надрах планети. На Землі хлорводень часто виділяється з магматичних жерл, утворюючись у гарячій магмі під поверхнею планети. Це відкриття свідчить про те, що вулканічна активність на Марсі не припинилася, а перебуває в "сплячому режимі". Вчені вважають, що в надрах Марса, можливо, ще зберігається достатньо тепла для підтримки магматичних процесів.

Орбітальний апарат Trace Gas Orbiter виявив, що з тріщин на схилах гори Альба виходить хлористоводневий газ. Викиди хлористого водню можуть бути наслідком виходу вулканічних газів, які, як вважають вчені, пов"язані з магматичними жерлами в надрах планети Фото: ESA

Наявність підземних запасів магми має важливе значення для пошуків позаземного життя на Марсі. Наявність активного вулканізму означає, що в найзовнішньому шарі кори планети можуть зберігатися вогнища тепла. Відомо, що під поверхнею Марса є вода, а на Землі, як вважається, життя зародилося мільярди років тому саме в гідротермальних системах.

Магма, яка піднімається і проходить крізь кору Марса, може стикатися з підземними водами та нагрівати їх. Таким чином, під поверхнею Марса могло б існувати середовище, придатне для життя позаземних мікроорганізмів, вважають вчені.

У районі гори Альба можуть існувати активні гідротермальні системи, які можуть містити необхідні для розвитку мікроорганізмів компоненти та енергію, а також слугувати захистом від суворих умов на поверхні Червоної планети.

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