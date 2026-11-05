На Марсе обнаружена неожиданная активность: планета находится в "спящем режиме" (фото)

Как показало новое исследование Марс не является мертвой планетой в геологическом плане. Вероятно, она находится в “спящем режиме”.

Ученые долгое время полагали, что Марс является мертвым в геологическом плане. Но с помощью космического аппарата Trace Gas Orbiter астрономы обнаружили признаки того, что вулканы на Красной планете просто находятся в "спящем режиме", а значит вулканическая активность все еще может продолжаться. Это открытие предполагает, что на Марсе есть места, где может существовать внеземная жизнь под поверхностью Красной планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, пишет Space.

На Марсе находятся самые большие вулканы в Солнечной системе. Гора Олимп высотой 26 км – это самый высокий вулкан, а гора Альба диаметром 600 км – это самый большой по площади вулкан в Солнечной системе. Они находятся в северном полушарии Красной планеты.

Марс: справа вверху - гора Олимп, справа внизу - гора Альба Фото: space.com

Ранее астрономы получили данные от орбитальных аппаратов, указывающие на то, что некоторые вулканы на Марсе проявляли свою активность еще несколько миллионов лет назад. Также данные указывали на то, что вулканическая активность на Марсе может продолжаться и сейчас. Но никаких извержений лавы ученые не обнаружили.

Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter обнаружил, что из трещин на склонах горы Альба выходит газ хлороводород. Выбросы хлороводорода могут быть результатом выхода вулканических газов, которые, как считают ученые, связаны с магматическими жерлами в недрах планеты. На Земле хлороводород часто выделяется из магматических жерл, образуясь в горячей магме под поверхностью планеты. Этот открытие показывает, что вулканическая активность на Марсе не прекратилась, а находится в "спящем режиме". Ученые считают, что в недрах Марса, возможно, еще сохраняется достаточно тепла для поддержания магматических процессов.

Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter обнаружил, что из трещин на склонах горы Альба выходит газ хлороводород. Выбросы хлороводорода могут быть результатом выхода вулканических газов, которые, как считают ученые, связаны с магматическими жерлами в недрах планеты Фото: ESA

Наличие подземных запасов магмы имеет важное значение для поисков внеземной жизни на Марсе. Наличие активного вулканизма означает, что в самом внешнем слое коры планеты могут сохраняться очаги тепла. Известно, что под поверхностью Марса есть вода, а на Земле, как считается, жизнь зародилась миллиарды лет назад именно в гидротермальных системах.

Магма, которая поднимается и проходит через кору Марса может сталкиваться с подземными водами и нагревать их. Таким образом под поверхностью Марса могла бы существовать среда, где могут жить внеземные микроорганизмы, считают ученые.

В районе горы Альба могут существовать активные гидротермальные системы, которые могут содержать необходимые для развития микроорганизмов компоненты и энергию, а также служить защитой от суровых условий на поверхности Красной планеты.

Другие новости науки