Подземные любители соли: ученые обнаружили живых существ, которые могут жить на Марсе (фото)

Исследователи обнаружили микроорганизмы, которые могут жить в условиях, похожих на те, что существуют под поверхностью Красной планеты.

Ученые нашли микроорганизмы, способные выжить на Марсе. Исследователи из Университета штата Флориды выяснили, что земные микроорганизмы Haloferax volcanii могут процветать в условиях, которые, как предполагается, существуют под поверхностью Красной планеты. Ученые поместили этих живых существ в имитацию марсианских условий. Микроорганизмы в течение нескольких месяцев находились в условиях, где атмосферное давление составляло лишь малую долю земного, концентрация солей в 7 раз превышала концентрацию в морской воде и при этом микробы использовали для дыхания химические вещества, по составу напоминающие отбеливатель. Удивительно, но эти живые существа процветали в этих условиях. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology, пишет Daily Mail.

Микроорганизмы Haloferax volcanii обитают в одних из самых суровых мест на Земле, например, в Мертвом море или Большом Соленом озере в штате Юта, США. Ученые считают, что соленые условия, в которых живут Haloferax volcanii на Земле, могут быть похожи на те, что существуют прямо под поверхностью Марса.

Haloferax volcanii под микроскопом в среде, имитирующей условия на Марсе Фото: Daily Mail

Авторы исследования в течение 180 дней содержали микроорганизмы в среде с очень высоким содержанием солей, полным отсутствием кислорода и высокой концентрацией углекислого газа. В качестве источника для дыхания микроорганизмам предоставили такие химические вещества, как нитраты или перхлораты, которые присутствуют на Марсе и теоретически могут использоваться внеземными микроорганизмами вместо кислорода. Эти микробы смогли выжить и процветать в условиях, напоминающих марсианские. Выяснилось, что микроорганизмы могут размножаться и использовать окружающие химические соединения для поддержания своего метаболизма.

Теоретически под поверхностью Марса может существовать внземная жизнь Фото: NASA

Ученым удалось выяснить, как именно этим микробам удается выживать в столь соленой среде. Оказалось, что микробы образуют биопленки, которые помогают им удерживать воду. За время эксперимента микробы практически не потеряли воду. Теоретически на Марсе могут существовать резервуары с жидкой водой под поверхностью, пригодные для обитания микробов, но их пока обнаружить не удалось.

Ученые считают, что, если на ранних этапах истории Марса на планете существовала жизнь, то вполне возможно, что некоторые организмы в процессе эволюции приспособились к более суровым условиям на Красной планете. Это значит, что на Марсе, теоретически до сих пор может существовать жизнь.

Но авторы исследования подчеркивают, что результаты эксперимента не доказывают, что на Марсе есть внеземная жизнь. Стоит отметить, что в лабораторных условиях не удалось в полной мере воссоздать все опасности, с которыми могла бы столкнуться жизнь на Марсе. Микробы содержались при температуре 21 градус по Цельсию, которую можно наблюдать только в очень теплый летний день на Красной планете. Средняя температура на Марсе составляет минус 60 градусов по Цельсию. Кроме того, питательные вещества добавляли сами исследователи.

Другие новости науки