Радиолюбители попросили спутник на орбите запустить игру Doom и тот начал играть (фото)

Этот эксперимент стал первым известным случаем, когда спутник на околоземной орбите получил голосовую команду с Земли и выполнил ее.

Обычно операторы передают команды спутникам в виде цифровых пакетов по радиоканалу, но группа радиолюбителей решила передать голосовую команду. Они попросили космический аппарат запустить игру Doom. Это первый случай, когда спутник успешно принял и выполнил голосовую команду, отправленную с Земли, пишет Gizmodo.

Группа радиолюбителей из Норвегии отправила голосовую команду на спутник OPS-SAT PRETTY, запущенный Европейским космическим агентством в 2023 году. В сообщении было сказано: "PRETTY, запусти Doom". Спутник распознал команду и запустил культовый шутер от первого лица 1993 года. Более того, как сообщает компания Tanagra Space, разработчик алгоритмов машинного обучения для космических аппаратов, спутник даже передал на Землю изображение игрового процесса.

Как правило, спутники получают команды с Земли с помощью радиосигналов, которые передают наземные станции. Операторы спутников используют специальное программное обеспечение для формирования цифровых команд. Затем наземная станция с помощью антенны транслирует эти команды на спутник в виде закодированных радиосигналов. Бортовой радиоприемник улавливает сигнал, а бортовой компьютер спутника расшифровывает цифровые инструкции и выполняет поставленную задачу.

Спутник распознал команду и запустил культовый шутер от первого лица 1993 года. Более того, он даже передал на Землю изображение игрового процесса Фото: ESA

По данным компании Tanagra Space, эксперимент радиолюбителей из Норвегии стал первым случаем, когда спутник самостоятельно распознал и выполнил голосовую команду.

Спутник OPS-SAT PRETTY принял радиосигнал, выделил голос из фонового шума и преобразовал его в текст с помощью модели искусственного интеллекта. Затем спутник распознал команду и выполнил ее в автономном режиме. Аппарат OPS-SAT PRETTY оснащен системой обработки данных, предназначенной для распознавания голосовых команд.

По мнению участников эксперимента, в будущем управление спутниками с помощью голосовых команд может найти самое разное применение. Способность спутников распознавать голосовые команды и реагировать на них в будущем может помочь в создании космических аппаратов, которые могли бы услышать сигнал бедствия или экстренный вызов с Земли, а сеть спутников мгновенно могла бы его передать в нужное место для соответствующего реагирования на возникшую экстренную ситуацию.

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