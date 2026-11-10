Первая в истории стыковка спутников на орбите: миссия NASA провалилась

Компания Starfish Space потеряла связь со своим аппаратом Otter 24C. Таким образом амбициозная миссия NASA завершилась, не выполнив поставленных целей.

Космический аппарат серии Otter от американской компании Starfish Space вышел из строя спустя всего месяц после того, как оказался в космосе. Таким образом миссии NASA, в рамках которой должны были проверить новую технологию ремонта спутников на низкой околоземной орбите, провалилась. Но другой аппарат компании все еще может войти в историю. Скоро он должен провести первую в истории стыковку космических аппаратов на низкой околоземной орбите, пишет Space.

Запуск аппарат Otter 24C состоялся 1 октября в рамках миссии SpaceX Transporter-18. Спутник компании Starfish Space выполнял миссию NASA под названием SSPICY. Целью миссии была демонстрация технологий, необходимых для будущих операций по удалению космического мусора, а также для обслуживания действующих космических аппаратов.

NASA планирует в будущем проводить визуальный осмотр, ремонт, дозаправку работающих на орбите спутников, а также удаление с орбиты вышедших из строя аппаратов. Вместе с NASA это планирует делать компания Starfish Space, которая готова выполнять и заказы от частных компаний.

Миссия SSPICY стала дебютом аппаратов серии Otter в космосе. План миссии предусматривал, что 335-килограммовый аппарат Otter 24C в течение двух лет должен был сблизиться с четырьмя неработающими американскими спутниками и провести их детальный визуальный осмотр. Но Otter 24C так и не смог выполнить поставленной задачи.

Другой аппарат компании Starfish Space под названием Otter Pup 2 готовится войти в историю Фото: space.com

Как сообщила компания Starfish Space, через месяц после запуска с аппаратом Otter 24C была потеряна связь, которую так и не удалось восстановить. Расследование причин потери связи показало, что в системе защиты от сбоев спутника возникла ошибка. Она привела к отключению радиооборудования и сделала невозможным восстановление связи. Специалисты из NASA и Starfish Space пришли к выводу, что восстановить работоспособность Otter 24C невозможно.

В американской компании заявили, что учтут все ошибки и новые аппараты серии Otter будут работать так, как нужно.

В то же время другой аппарат компании Starfish Space под названием Otter Pup 2 готовится войти в историю. Скоро он должен провести первую стыковку спутников на низкой околоземной орбите. Ранее стыковки спутников уже происходили, но более высокой геостационарной орбите

Аппарат Otter Pup 2, запущенный в июне 2025 года, постепенно сближается с со спутником ElaraSat компании Gilmour Space. Он уже подошел к своей цели на расстояние всего 25 метров.

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