Никаких минус 30 не будет: в Украину придет потепление до +20, что ожидать от Эль-Ниньо

Синоптики прогнозируют на этой неделе кратковременное потепление. Известное климатическое явление внесет свои коррективы в погоду на ближайшие месяцы.

В социальных сетях можно увидеть посты с информацией о том, что якобы британские синоптики прогнозируют снижение температуры этой зимой до минус 30 градусов по Цельсию. На самом деле это неправда. Наоборот зима 2026-2027 может быть даже теплее, чем прошлая из-за такого климатического явления как Эль-Ниньо, пишет Фокус.

Национальная метеорологическая служба Великобритании не выпускала в последнее время никаких прогнозов относительно аномально холодной будущей зимы. Британские синоптики обсуждают ослабление полярного вихря и возможное резкое стратосферное потепление. Это может принести в Великобританию арктический воздух и заморозки в конце ноября и декабре. Но даже самые экстремальные прогнозы показывают, что если и произойдет сильное снижение температуры в Великобритании, то оно будет на уровне максимум от минус 12 до минус 15 градусов по Цельсию. Поэтому верить в то, что температура воздуха зимой везде в Европе будет на уровне минус 30 градусов не стоит.

В то же время природное климатическое явление Эль-Ниньо может подкорректировать погоду по всему миру. В частности, ожидается, что зимой средняя температура может быть на 1-2 градуса выше, чем обычно, а в некоторых регионах планеты может быть повышение на несколько градусов Цельсия.

Эль-Ниньо — это явление, при котором в восточной части Тихого океана скапливаются теплые водные массы, а изменение ветров приводит к экстремальным погодным явлениям на всей планете. Эль-Ниньо возникает с периодичностью от двух до семи лет и длится около года. В этом году, согласно прогнозам Метеорологической службы Великобритании, он станет самым сильным за всю историю наблюдений и, вероятно, продлится до февраля 2027 года.

Что касается погоды в Украине, то на этой неделе ожидается кратковременное потепление. Согласно прогнозу Укргидрометцентра погода в Украине с 11 по 15 ноября 2026 году будет следующей.

Погода в Украине 11 ноября

Погода в Украине 11 ноября Фото: укргидрометцентр

Кроме западных областей ожидаются дожди. Средняя температура ночью составит от плюс 2 до плюс 5 градусов Цельсия. На востоке и западе будет холоднее, а на юге теплее. Днем средняя температура составит от 3 до 6 градусов тепла. В южных регионах Украины температура повысится до плюс 13.

Погода в Украине 12 ноября

Погода в Украине 12 ноября Фото: укргидрометцентр

На всей территории Украины, кроме северных и восточных областей, ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью местами снизится до нуля градусов, в среднем составит +1…+3 градуса Цельсия. Днем средняя температура будет на уровне +5…+7 градусов. На юге и востоке страны будет теплее.

Погода в Украине 13 ноября

Погода в Украине 13 ноября Фото: укргидрометцентр

В западных областях синоптики прогнозируют не только дожди, но и повышение температуры, местами до +20. В остальной части страны ожидается погода без осадков, и средняя дневная температура составит +14…+16 градусов Цельсия. Температура ночью ожидается на уровне от плюс 6 до плюс 8 градусов.

Погода в Украине 14 ноября

Погода в Украине 14 ноября Фото: укргидрометцентр

На большей части страны ожидаются кратковременные дожди, а температура резко снизится в некоторых регионах. На востоке и юге днем температура все еще будет высокой: местами термометры покажут +14 и даже +17 градусов Цельсия. Но на западе температура опустится до +2…+4 градуса.

Погода в Украине 15 ноября

Погода в Украине 15 ноября Фото: укргидрометцентр

В восточных и южных областях ожидаются местам кратковременные дожди. Средняя дневная температура воздуха по стране составит от +3 до +5 градусов Цельсия.

Другие новости науки