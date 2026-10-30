370 000 человек в смертельной опасности: какие регионы станут первыми жертвами Эль-Ниньо (фото)

Исследователи представили новую тревожную карту, показывающую, где аномальная жара, вызванная рекордным Эль-Ниньо, может унести больше всего жизней.

В последние несколько месяцев ученые то и дело следят за супер-Эль-Ниньо развивающимся в Тихом океане — данные указывают на то, что в этом году явление достигло рекордных масштабов, при этом даже не достигло своего пика. Теперь ученые представили новую тревожную карту, демонстрирующую, где смертоносная жара, вызванная рекордным Эль-Ниньо, может привести к наибольшему числу человеческих жертв, пишет Daily Mail.

Для этого ученые создали новый инструмент под названием "Трекер смертности от жары, связанной с Эль-Ниньо" (El Niño Heat Mortality Tracker), который показывает, что в ближайшие полгода под угрозой могут оказаться еще 370 000 человек.

Исследователи прогнозируют, что основной удар придется на Нигерию, Индию и Бразилию — ожидается, что к марту на эти страны придется более трети всех смертей, вызванных жарой. Карта также показывает, что масштабное явление затронет и Великобританию — по оценкам, этим летом здесь уже зафиксировано 820 смертей, связанных с жарой, спровоцированной Эль-Ниньо.

По словам создателя инструмента, профессора Майкла Гринстоуна из Чикагского университета, они используют эту разработку, чтобы понять, где экстремальная жара может привести к гибели людей. Возможность предвидеть смертоносные последствия экстремальной жары — это важный шаг вперед, и ученые надеются, что в будущем этот инструмент, вероятно, позволит предотвратить огромное количество смертей.

Карта показывает, какие регионы пострадают больше всего Фото: Climate Impact Lab

Отметим, что ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупредила, что нынешнее Эль-Ниньо, характеризующееся необычно теплыми водами в экваториальной части Тихого океана, вероятно достигнет беспрецедентной силы.

Опасность заключается в том, что столь мощное явление нарушает привычные температурные режимы и характер осадков во многих регионах мира. В одних районах оно может вызвать сильную засуху, в других — проливные дожди и наводнения, а также привести к повышению температуры на обширных территориях земного шара.

Новый инструмент, разработанный учеными, предоставляет ежемесячные данные: прогнозы смертности на срок до шести месяцев вперед, а также предоставляет сведения о количестве смертей, связанных с жарой, с момента начала Эль-Ниньо в июне.

По оценкам, в результате этого погодного феномена — интенсивность которого дополнительно усиливается глобальным потеплением — уже погибло до 484 500 человек. Большая часть этих случаев пришлась на Индию: по оценкам, здесь от экстремальной жары погибло более 100 000 человек. В то же время, согласно модели, с июня в Китае было зафиксировано 85 400 дополнительных смертей, в Судане — 38 500, а в Индонезии — более 20 000.

Что касается Европы, то, по данным инструмента, здесь из-за жары произошло 7 200 дополнительных смертей в Италии, 4 800 — во Франции, 2 500 — в Германии и 2 300 — в Испании.

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