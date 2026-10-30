Во Франции пчеловод неожиданно собрал 50 кг зеленого меда: никто не знает, в чем причина (фото)

В этом сезоне пчеловод из Франции собрал 50 кг зеленого меда, и наука пока не может объяснить произошедшее.

Необычный случай произошел в коммуне Монтескьё-Авантес, департамент Арьеж. Владелец пасики Эрик Мано обнаружил странную субстанцию ​​зеленого цвета в трех из своих 80 ульев, говорится в отчете CNRS.

Заинтригованный, он попробовал мед: никакого ярко выраженного мятного вкуса не оказалось. Еще более странно то, что поблизости нет ни промышленных предприятий, ни сельскохозяйственных угодий, которые могли бы объяснить такой цвет.

Зеленый мед во Франции Фото: Éric Manaud

Даже ученые из Национального центра научных исследований (CNRS) пока не могут понять, почему это произошло.

Эксперты взяли образцы необычного урожая меда для анализа. Исследователи предполагают, что дело может быть в каком-то красителе, но пока ничего не подтверждено. На всякий случай пчеловод решил не продавать этот мед.

Подобный случай уже происходил во французском регионе Эльзас в 2012 году. Тогда один из пчеловодов также собрал урожай зеленого меда. Как оказалось, его пчелы наелись разноцветных отходов фабрики M&M's.

Также известно, что в тропических лесах Борнео пчелы естественным путем производят зеленый мед. В этом случае, изумрудный оттенок мед получается благодаря особой диете пчел. Эксперты говорят, что нектар взаимодействует с прополисом, богатым хлорофиллом, или особыми растениями.

Зеленый мед из лесов Борнео славится своим высоким содержанием антиоксидантов и белков.

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