Химическое оружие возрастом более 2 тыс. лет: как "безумный мед" отравил армию Древнего Рима

Во время Третьей Митридатовой войны армия Римской империи подверглась массовому отравлению, в результате которого сотни солдат потеряли сознание. Войска противника царя Митридата Евпатора VI Понтийского воспользовались возможностью и убили сотни римских солдат.

Историки говорят, что римские солдаты были отравлены “безумным медом”, который был загрязнен нейротоксинами из растения рододендрон. В древние времена его использовали в качестве химического оружия, пишет Discover.

Засада на римских солдат была спланирована Митридатом и его главным советником и заключалась в размещении сот с “безумным медом” на пути вторгшейся армии, которая невольно попалась на приманку. Но это не первый случай использования “безумного меда” в качестве оружия.

Отравление “безумным медом” впервые было зафиксировано греческим историком и полководцем Ксенофоном в 401 году до н.э. после его сражения в турецкой провинции Трабзон. В своих трудах он сравнивал солдат, съевших этот мёд, с безумцами, оказавшимися на грани смерти.

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«Безумный мед» загрязнен группой токсичных соединений, называемых грайанотоксинами, которые содержатся в листьях, цветах, пыльце и нектаре некоторых видов рододендрона.

При употреблении внутрь эти соединения связываются с ионными каналами натрия в организме. Это препятствует их инактивации и вызывает замедление сердечного ритма и нерегулярное сердцебиение.

Отравление «безумным медом» может вызывать ряд симптомов, включая головокружение, затуманенное зрение, тошноту, рвоту и изменение психического состояния.

Отравление медом также может вызывать опасные для жизни последствия, такие как угнетение дыхания (когда дыхание слишком медленное или поверхностное) и сердечные расстройства, включая фибрилляцию предсердий и брадикардию.

Однако тяжесть отравления может варьироваться в зависимости от типа и концентрации токсина, чувствительности пациента и общего количества потребленного меда.

Сегодня случаи отравления “безумным медом” часто лечатся внутривенным введением физиологического раствора и атропином. В более тяжелых случаях может потребоваться временная установка кардиостимулятора.

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