Химическое оружие возрастом более 2 тыс. лет: как "безумный мед" отравил армию Древнего Рима
Во время Третьей Митридатовой войны армия Римской империи подверглась массовому отравлению, в результате которого сотни солдат потеряли сознание. Войска противника царя Митридата Евпатора VI Понтийского воспользовались возможностью и убили сотни римских солдат.
Историки говорят, что римские солдаты были отравлены “безумным медом”, который был загрязнен нейротоксинами из растения рододендрон. В древние времена его использовали в качестве химического оружия, пишет Discover.
Засада на римских солдат была спланирована Митридатом и его главным советником и заключалась в размещении сот с “безумным медом” на пути вторгшейся армии, которая невольно попалась на приманку. Но это не первый случай использования “безумного меда” в качестве оружия.
Отравление “безумным медом” впервые было зафиксировано греческим историком и полководцем Ксенофоном в 401 году до н.э. после его сражения в турецкой провинции Трабзон. В своих трудах он сравнивал солдат, съевших этот мёд, с безумцами, оказавшимися на грани смерти.
«Безумный мед» загрязнен группой токсичных соединений, называемых грайанотоксинами, которые содержатся в листьях, цветах, пыльце и нектаре некоторых видов рододендрона.
При употреблении внутрь эти соединения связываются с ионными каналами натрия в организме. Это препятствует их инактивации и вызывает замедление сердечного ритма и нерегулярное сердцебиение.
Отравление «безумным медом» может вызывать ряд симптомов, включая головокружение, затуманенное зрение, тошноту, рвоту и изменение психического состояния.
Отравление медом также может вызывать опасные для жизни последствия, такие как угнетение дыхания (когда дыхание слишком медленное или поверхностное) и сердечные расстройства, включая фибрилляцию предсердий и брадикардию.
Однако тяжесть отравления может варьироваться в зависимости от типа и концентрации токсина, чувствительности пациента и общего количества потребленного меда.
Сегодня случаи отравления “безумным медом” часто лечатся внутривенным введением физиологического раствора и атропином. В более тяжелых случаях может потребоваться временная установка кардиостимулятора.
Другие новости науки
- Весь мир хочет им обладать: как был открыт самый проклятый элемент на Земле. 8 июня 1940 года был впервые синтезирован новый химический элемент, получивший название в честь теперь уже бывшей девятой планеты Солнечной системы.
- Ядерные осадки смоделировали в лаборатории: ученые получили неожиданный результат. Исследование было проведено командой из Национальной лаборатории имени Лоуренса Ливермора (LLNL). Ученые провели эксперимент в высокотемпературной плазменной трубке, которая имитировала часть ядерного огненного шара.