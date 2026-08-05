Хімічна зброя віком понад 2 тис. років: як "божевільний мед" отруїв армію Стародавнього Риму

Під час Третьої Мітрідатової війни армія Римської імперії зазнала масового отруєння, внаслідок якого сотні солдатів втратили свідомість. Війська супротивника царя Мітрідата Євпатора VI Понтійського скористалися нагодою й вбили сотні римських солдатів.

Історики стверджують, що римських солдатів отруїли "божевільним медом", який містив нейротоксини з рослини рододендрон. У давнину його використовували як хімічну зброю, пише Discover.

Засідка на римських солдатів була спланована Мітрідатом та його головним радником і полягала у розміщенні сот із "божевільним медом" на шляху армії-загарбника, яка мимоволі потрапила на приманку. Але це не перший випадок використання "божевільного меду" як зброї.

Отруєння "божевільним медом" вперше було зафіксовано грецьким істориком і полководцем Ксенофоном у 401 році до н. е. після його битви в турецькій провінції Трабзон. У своїх працях він порівнював солдатів, які з’їли цей мед, із божевільними, що опинилися на межі смерті.

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"Божевільний мед" забруднений групою токсичних сполук, які називаються граянотоксинами і містяться в листі, квітках, пилку та нектарі деяких видів рододендрона.

При пероральному прийомі ці сполуки зв’язуються з іонними каналами натрію в організмі. Це перешкоджає їхній інактивації та спричиняє уповільнення серцевого ритму та нерегулярне серцебиття.

Отруєння "божевільним медом" може спричиняти низку симптомів, зокрема запаморочення, затуманення зору, нудоту, блювоту та зміни психічного стану.

Отруєння медом також може спричинити небезпечні для життя наслідки, такі як пригнічення дихання (коли дихання надто повільне або поверхневе) та серцеві розлади, зокрема фібриляцію передсердь і брадикардію.

Однак ступінь тяжкості отруєння може варіюватися залежно від типу та концентрації токсину, чутливості пацієнта та загальної кількості спожитого меду.

Сьогодні випадки отруєння "божевільним медом" часто лікують шляхом внутрішньовенного введення фізіологічного розчину та атропіну. У більш тяжких випадках може знадобитися тимчасова імплантація кардіостимулятора.

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