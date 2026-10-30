У Франції бджоляр несподівано зібрав 50 кг зеленого меду: ніхто не знає, у чому причина (фото)
Цього сезону бджоляр із Франції зібрав 50 кг зеленого меду, і наука поки що не може пояснити, що сталося.
Незвичайний випадок стався в комуні Монтеск’є-Авантес, департамент Ар’єж. Власник пасіки Ерік Мано виявив дивну речовину зеленого кольору у трьох зі своїх 80 вуликів, йдеться у звіті CNRS.
Заінтригований, він скуштував мед: жодного яскраво вираженого м’ятного смаку не виявилося. Ще дивнішим є те, що поблизу немає ані промислових підприємств, ані сільськогосподарських угідь, які могли б пояснити такий колір.
Навіть вчені з Національного центру наукових досліджень (CNRS) поки що не можуть зрозуміти, чому це сталося.
Експерти взяли зразки незвичайного врожаю меду для аналізу. Дослідники припускають, що справа може бути в якомусь барвнику, але поки що нічого не підтверджено. Про всяк випадок бджоляр вирішив не продавати цей мед.
Подібний випадок уже трапився у французькому регіоні Ельзас у 2012 році. Тоді один із бджолярів також зібрав урожай зеленого меду. Як з’ясувалося, його бджоли наїлися різнокольорових відходів фабрики M&M's.
Також відомо, що в тропічних лісах Борнео бджоли природним шляхом виробляють зелений мед. У цьому випадку смарагдовий відтінок меду досягається завдяки особливому раціону бджіл. Експерти стверджують, що нектар взаємодіє з прополісом, багатим на хлорофіл, або з особливими рослинами.
Зелений мед із лісів Борнео славиться високим вмістом антиоксидантів і білків.
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