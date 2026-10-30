Их никогда не видели живыми: в океане обнаружили загадочных существ, похожих на морских коньков

В недавнем исследовании ученым удалось описать совершенно новый для науки вид — похож на морского конька, но не является им.

Океан является домом для огромного количества видов: некоторые из них хорошо известны науке, а о других нам ничего неизвестно. В недавнем исследовании ученые обнаружили загадочный вид, который ранее никогда не видели прежде живыми, пишет ScienceDaily.

На первый взгляд новый вид — вылитый морской конек. У них такая же лошадиная голова, наклоненная вниз относительно тела, такой же закрученный цепкий хвост, а у самцов — полностью закрытая выводковая сумка для вынашивания потомства.

Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что этот новый вид вовсе не является морским коньком — на самом деле Australyichthys aegis — недавно описанный вид рыб, обитающих на глубоководных рифах у южного побережья Австралии. Авторы отмечают, что вид получают неофициальное название "морской маппет со шлемом" (helmethead sea muppet) — из-за куполообразного, похожего на шлем гребня на голове.

Исследователи отмечают, что вместе с двумя своими родственниками — "морским маппетом с бычьей шеей" (A. minotaur) и "парадоксальным морским маппетом" (A. paradoxus) — они образуют небольшую группу, которую мы называем "морскими маппетами". Результаты указывают на то, что все три вида занимают отдельную ветвь на древе эволюции.

Любопытно, что сходство с морскими коньками возникало неоднократно, а в данном случае речь идет об эволюционном пути, совершенно отличном от того, что прошли настоящие морские коньки. Доказательства этого десятилетиями пылились в музейных ящиках, будучи ошибочно классифицированными.

Ранее ученым никогда не удавалось обнаружить представителей этого вида живыми. Все известные экземпляры были подняты на поверхность совершенно случайно: они попали в тралы или драги, которыми исследовали морское дно на глубинах от 50 до 125 метров. Единственный на сегодняшний день экземпляр A. aegis был обнаружен в 2006 году недалеко от островов Гамбье, у входа в залив Спенсер в Южной Австралии.

Ученые отмечают, что рыба попала в драгу, предназначенную для сбора брахиопод — мелких морских животных с раковинами. Поскольку целью экспедиции были беспозвоночные, рыбу по ошибке внесли в соответствующую коллекцию Музея Южной Австралии, где она долгие годы оставалась незамеченной. К счастью, теперь все изменилось.

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