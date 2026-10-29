10 000 долларов за 30 г: на пляжи массово выносит драгоценное "плавучее золото" (фото)

Посетители пляжей массово находят "плавучее золото" стоимостью в тысячи долларов — его происхождение не слишком приятное.

Кристен Марвин гуляла по пляжу Мельбурн-Бич во Флориде, высматривая черепах, когда ее внимание привлекло нечто совершенно иное: в песке лежал загадочный предмет бело-золотистого цвета. На пляжи часто выбрасывает куски оплавленного пластика, а потому изначально Кристен предположила, что это он и есть. Однако далее произошло нечто неожиданное, пишет Daily Mail.

Когда Кристен взяла предмет в руки, сразу поняла, что это вовсе не он, и уж точно не камень — он оказался удивительно легким и на ощупь напоминал воск. Оказалось, что ей удалось обнаружить не что иное, как "плавучее золото" — речь идет об амбре — малоизвестном и невероятно редком веществе, которое высоко ценится парфюмерами.

Отметим, что абмра — это продукт жизнедеятельности кашалотов, которая выходит из организма животного посредством экскрементов или рвоты. Считается, что это вещество помогает пищеварению, создавая защитный барьер в кишечнике кашалота, предохраняющий его стенки от твердых клювов кальмаров — основной пищи этих морских гигантов.

Ученые отмечают, что стоимость такой находки может достигать 10 000 долларов за 28 граммов. Чтобы приобрести тот самый желанный аромат, из-за которого амбру когда-то использовали при создании легендарных духов Chanel No 5, вещество должно проплавать в океане десятилетиями. Эксперты отмечают, что амбра имеет специфический землистый аромат, который высоко ценится парфюмерами, но из-за редкости амбры большинство современных парфюмеров используют его синтетические аналоги.

Абмра — это продукт жизнедеятельности кашалотов Фото: Shutterstock

Кристен отмечает, что первую амбру она обнаружила в 2024 году, а затем ей посчастливилось еще дважды: один раз — позже в том же году, а второй — всего несколько недель назад. Впрочем, стоит отметить, что владение кусками амбры незаконно, поскольку в США побочные продукты жизнедеятельности кашалотов охраняются Законом об исчезающих видах и Законом о защите морских млекопитающих. Проще говоря, людям запрещено собирать амбру, хранить или продавать ее.

По данным океанариума Монтерей-Бей, мировая популяция кашалотов сократилась с 1,1 миллиона до 300 000 особей — отчасти в результате китобойного промысла. Считается, что лишь небольшая часть кашалотов производит амбру, этим и объясняется ее редкость.

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