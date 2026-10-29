10 000 доларів за 30 г: на пляжі масово виносить дорогоцінне "плавуче золото" (фото)

Відвідувачі пляжів масово знаходять "плавуче золото" вартістю в тисячі доларів — його походження не надто приємне.

Крістен Марвін прогулювалася пляжем Мельбурн-Біч у Флориді, вишукуючи черепах, коли її увагу привернуло щось зовсім інше: на піску лежав загадковий предмет біло-золотистого кольору. На пляжі часто викидає шматки оплавленого пластику, тому спочатку Крістен припустила, що це саме він. Однак далі сталося щось несподіване, пише Daily Mail.

Коли Крістен взяла предмет у руки, одразу зрозуміла, що це зовсім не він, і вже точно не камінь — він виявився напрочуд легким і на дотик нагадував віск. Виявилося, що їй вдалося знайти не що інше, як "плавуче золото" — мова йде про амбру — маловідому й неймовірно рідкісну речовину, яку високо цінують парфумери.

Зазначимо, що абмра — це продукт життєдіяльності кашалотів, який виводиться з організму тварини разом з екскрементами або блювотою. Вважається, що ця речовина сприяє травленню, створюючи захисний бар’єр у кишечнику кашалота, який оберігає його стінки від твердих дзьобів кальмарів — основної їжі цих морських гігантів.

Вчені зазначають, що вартість такої знахідки може сягати 10 000 доларів за 28 грамів. Щоб отримати той самий бажаний аромат, завдяки якому амбру колись використовували при створенні легендарних парфумів Chanel No 5, речовина має пролежати в океані десятиліттями. Експерти зазначають, що амбра має специфічний землистий аромат, який високо цінується парфумерами, але через рідкість амбри більшість сучасних парфумерів використовують її синтетичні аналоги.

Абмра — це продукт життєдіяльності кашалотів Фото: Shutterstock

Крістен зазначає, що першу амбру вона виявила у 2024 році, а потім їй пощастило ще двічі: один раз — пізніше того ж року, а другий — лише кілька тижнів тому. Втім, варто зазначити, що володіння шматками амбри є незаконним, оскільки в США побічні продукти життєдіяльності кашалотів охороняються Законом про види, що зникають, та Законом про захист морських ссавців. Простіше кажучи, людям заборонено збирати амбру, зберігати або продавати її.

За даними океанаріуму Монтерей-Бей, світова популяція кашалотів скоротилася з 1,1 мільйона до 300 000 особин — частково внаслідок китобійного промислу. Вважається, що лише невелика частина кашалотів виробляє амбру, чим і пояснюється її рідкість.

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