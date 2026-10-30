Їх ніколи не бачили живими: в океані виявили загадкових істот, схожих на морських коників

У недавньому дослідженні вченим вдалося описати абсолютно новий для науки вид — схожий на морського коника, але не є ним.

Океан є домівкою для величезної кількості видів: деякі з них добре відомі науці, а про інші ми нічого не знаємо. У недавньому дослідженні вчені виявили загадковий вид, якого раніше ніколи не бачили живим, пише ScienceDaily.

На перший погляд новий вид — як дві краплі води схожий на морського коника. У них така сама кінська голова, нахилена вниз відносно тіла, такий самий закручений чіпкий хвіст, а у самців — повністю закрита виводкова сумка для виношування потомства.

Однак у новому дослідженні вчені виявили, що цей новий вид зовсім не є морським коником — насправді Australyichthys aegis — це нещодавно описаний вид риб, що мешкають на глибоководних рифах біля південного узбережжя Австралії. Автори зазначають, що цей вид отримав неофіційну назву "морський маппет із шоломом" (helmethead sea muppet) — через куполоподібний гребінь на голові, схожий на шолом.

Дослідники зазначають, що разом із двома своїми родичами — "морським маппетом із бичачою шиєю" (A. minotaur) та "парадоксальним морським маппетом" (A. paradoxus) — вони утворюють невелику групу, яку ми називаємо "морськими маппетами". Результати вказують на те, що всі три види займають окрему гілку на дереві еволюції.

Цікаво, що подібність до морських коників виникала неодноразово, а в даному випадку йдеться про еволюційний шлях, який цілком відрізняється від того, що пройшли справжні морські коники. Докази цього десятиліттями припадали пилом у музейних ящиках, оскільки їх було помилково класифіковано.

Раніше вченим ніколи не вдавалося виявити представників цього виду живими. Усі відомі екземпляри були підняті на поверхню абсолютно випадково: вони потрапили в трали або драги, якими досліджували морське дно на глибинах від 50 до 125 метрів. Єдиний на сьогодні екземпляр A. aegis було виявлено у 2006 році неподалік від островів Гамб’є, біля входу в затоку Спенсер у Південній Австралії.

Вчені зазначають, що риба потрапила в драгу, призначену для збору брахіопод — дрібних морських тварин із раковинами. Оскільки метою експедиції були безхребетні, рибу помилково внесли до відповідної колекції Музею Південної Австралії, де вона довгі роки залишалася непоміченою. На щастя, тепер усе змінилося.

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