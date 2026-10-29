Навала моторошних комах у будинках європейців: що приваблює "жучків" із розділеними хвостами

Мешканці Європи масово повідомляють про навалу лусочників, які масово заполоняють будинки — оселі буквально кишать цими комахами.

Останнім часом європейці масово діляться у соціальних мережах своїм жахом: їхні домівки буквально заполонили моторошні лускаті комахи. Це крихітні безкрилі комахи, які чудово почуваються в теплих і вологих умовах, а тому їх дедалі частіше можна зустріти у ванних кімнатах, на кухнях та в підвалах, пише Daily Mail.

За словами вчених, лусочники воліють діяти в темну пору доби, а тому багато власників навіть не підозрюють про їхню присутність, доки одна з них раптово не промайне перед очима. Однак із настанням холодів ситуація дещо змінюється: у приміщеннях починає накопичуватися конденсат, умови стають для цих комах ще сприятливішими.

Відомо, що лусочники абсолютно нешкідливі для людини, але їхня поява в оселях також може бути тривожним сигналом: це може свідчити про проблеми з вологістю. На щастя, існує кілька простих способів зробити оселю менш привабливою для цих шкідників.

Експерти радять боротися з конденсатом, поліпшити вентиляцію та звернути увагу на будь-які ознаки постійної вогкості, доки ситуація не погіршилася. Також необхідно забезпечити відведення вологи під час прийняття душу.

Пара, що утворюється в душі, може залишатися в приміщенні ще довго після того, як ви закінчили водні процедури, осідаючи у вигляді конденсату на холодних вікнах і стінах. Тому експерти радять давати витяжному вентилятору більше часу на роботу, щоб він краще впорався зі своїм завданням.

Також варто переконатися, що радіатор у ванній кімнаті справний: тепло допомагає просушити вологі стіни та знизити надмірну вологість у приміщенні. Наприклад, радіатор, що працює, допомагає підтримувати комфортну температуру, але він не замінює повноцінну вентиляцію.

Експерт також радить розкладати рушники так, щоб вони могли висохнути. Крім того, не варто залишати їх вологою купою на підлозі або складати стопкою одна на одну. Також варто пам’ятати, що під час висихання рушників у повітря приміщення виділяється волога, тому навіть коли працює рушникосушка, важливо провітрювати кімнату.

Якщо ви почали дедалі частіше помічати лусочників у своєму домі, експерти радять перевірити простір навколо раковин, унітазів, ванн і душових кабін — простіше кажучи, варто перевірити всі джерела вологи.

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