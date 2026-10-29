Нашествие жутких насекомых в домах европейцев: что привлекает "жучков" с разделенными хвостами

Жители Европы массово сообщают о нашествии чешуйниц, которые массово заполоняют дома — жилища буквально кишат этими насекомыми.

В последнее время европейцы массово делятся в социальных сетях своим ужасом: их дома буквально заполонили жуткие чешуйницы. Это крошечные бескрылые насекомые, которые прекрасно чувствуют себя в теплых и влажных условиях, а потому их все чаще можно встретить в ванных, на кухнях и в подвалах, пишет Daily Mail.

По словам ученых, чешуйницы предпочитают действовать в темное время суток, а потому многие владельцы даже не подозревают об их присутствии, пока одна из них внезапно не промелькнет перед глазами. Однако с наступлением холодов ситуация немного меняется: в помещениях начинает скапливаться конденсат, условия становятся для этих насекомых еще более благоприятными.

Известно, что чешуйницы совершенно безвредны для человека, но их появление в дома также может быть тревожным сигналом: их появление может свидетельствовать о проблемах с влажностью. К счастью, существует несколько простых способов сделать дом менее привлекательным для этих вредителей.

Эксперты советуют бороться с конденсатом, улучшить вентиляцию и обратить внимание на любые признаки постоянной сырости, пока ситуация не усугубилась. Также необходимо обеспечить отвод влаги во время принятия душа.

Пар, образующийся в душе, может оставаться в помещении еще долго после того, как вы закончили водные процедуры, оседая в виде конденсата на холодных окнах и стенах. В результате эксперты советуют давать вытяжному вентилятору больше времен на работу, чтобы он лучше справился с работой.

Также стоит убедиться, что радиатор в ванной комнате исправен: тепло помогает просушить влажные стены и снизить избыточную влажность в помещении. Например, работающий радиатор помогает поддерживать комфортную температуру, но он не заменяет полноценную вентиляцию.

Эксперт также советует раскладывать полотенца таким образом, чтобы они могли высохнуть. Кроме того не стоит оставлять их влажной кучей на полу или складывать стопкой друг на друга. Также стоит помнить, что при высыхании полотенец в воздух помещения выделяется влага, поэтому даже при работающем полотенцесушителе важно проветривать комнату.

Если вы стали все чаще замечать чешуйниц в своем доме, эксперты советуют проверить пространство вокруг раковин, унитазов, ванн и душевых кабин — проще говоря, стоит проверить все источники влаги.

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