Лайнер, где побывали Мэрилин Монро и Сальвадор Дали, затопят: станет крупнейшим в мире рифом

Легендарный океанский лайнер готовят к намеренному затоплению — ожидается, что он станет крупнейшим в мире искусственным рифом.

В период расцвета легендарного ленлайнера SS United States его пассажирам были такие знаменитости, как Мэрилин Монро, Джон Кеннеди, Сальвадор Дали и Уолт Дисней. Однако теперь лайнер готовятся затопить. Обычно затопление исторического пассажирского судна — событие печальное, но в случае с SS United States его "водная могила" превратится в крупнейший в мире искусственный риф, пишет IFLScience.

Ожидается, что во второй неделе октября лайнер SS United States будет отбуксирован в Мексиканский залив и намерено опущен на морское дно. Там он присоединится к десятку других крупных судов, которые уже были размещены в заливе специалистами по природным ресурсам из Дестин — Форт-Уолтон-Бич.

Идея заключается в том, что затопленный корпус станет своего рода каркасом, на котором затем смогут расти кораллы: им необходима прочная поверхность для закрепления. Созданные человеком объекты, даже если по сути они являются мусором в океане, могут быть удивительно эффективны в этом качестве. В результате по всему миру суда и другие предметы могут намеренно опускаться на морское дно, где они по сути становятся средой обитания для морских организмов.

Одним из ярких примеров является судно SS Thistlegorm, затонувшее в Красном море во время Второй мировой войны. Всего за несколько десятилетий судно превратилось в оживленную экосистему кораллового рифа, где теперь обитают яркие рыбы, гигантские мурены и представители исчезающих видов.

Теперь ученые надеются, что лайнер SS United States сможет стать крупнейшим искусственным лайнером в мире. Эксперты отмечают, что из судна были удалены все экологически опасные материалы и загрязняющие вещества, включая неметаллические элементы, электропроводку и остатки топлива. Кроме того, в корпусе судна проделают специальные отверстия — это позволит ему лечь на дно в правильном, вертикальном положении.

Отметим, что это весьма символический финал для корабля с такой богатой историей. Известно, что длина лайнера составляет около 302 метров от носа до кормы, что делает SS United States невероятно огромным — он значительно крупнее знаменитого "Титаника".

Судно было построено как пассажирский лайнер для перевозки людей между Нью-Йорком и Европой, однако его конструкция предусматривала возможность переоборудования в транспорт для перевозки войск в случае войны. Во время первого рейса в июле 1952 года лайнер установил рекорд скорости пересечения Атлантики, преодолев путь за 3 дня, 12 часов и 12 минут. К слову, этот рекорд до сих пор так и не был побит ни одним другим пассажирским судном.

В период своего расцвета оно считалось одним из самых "изящных, современных, мощных и элегантных" судов в мире. На его борту путешествовали многие знаменитости и исторические личности, в том числе Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Марлон Брандо, Сальвадор Дали со своим ручным оцелотом, Уолт Дисней и четыре президента США.

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