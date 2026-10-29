Лайнер, на якому побували Мерилін Монро та Сальвадор Далі, затоплять: він стане найбільшим у світі рифом

Легендарний океанський лайнер готують до навмисного затоплення — очікується, що він стане найбільшим у світі штучним рифом.

У період розквіту легендарного океанського лайнера SS United States серед його пасажирів були такі знаменитості, як Мерилін Монро, Джон Кеннеді, Сальвадор Далі та Волт Дісней. Однак тепер лайнер готують до затоплення. Зазвичай затоплення історичного пасажирського судна — це сумна подія, але у випадку з SS United States його "водна могила" перетвориться на найбільший у світі штучний риф, пише IFLScience.

Очікується, що у другій декаді жовтня лайнер SS United States буде відбуксовано до Мексиканської затоки та занурено на морське дно. Там він приєднається до десятка інших великих суден, які вже були розміщені в затоці фахівцями з природних ресурсів із Дестіна — Форт-Волтон-Біч.

Ідея полягає в тому, що затоплений корпус стане своєрідним каркасом, на якому згодом зможуть рости корали: їм потрібна міцна поверхня для закріплення. Створені людиною об’єкти, навіть якщо по суті вони є сміттям в океані, можуть бути напрочуд ефективними в цій ролі. У результаті по всьому світу судна та інші предмети можуть навмисно опускатися на морське дно, де вони, по суті, стають середовищем існування для морських організмів.

Одним із яскравих прикладів є судно SS Thistlegorm, яке затонуло в Червоному морі під час Другої світової війни. Всього за кілька десятиліть судно перетворилося на жваву екосистему коралового рифу, де тепер мешкають яскраві риби, гігантські мурени та представники видів, що зникають.

Тепер вчені сподіваються, що лайнер SS United States зможе стати найбільшим штучним лайнером у світі. Експерти зазначають, що з судна було видалено всі екологічно небезпечні матеріали та забруднювальні речовини, включаючи неметалеві елементи, електропроводку та залишки палива. Крім того, у корпусі судна пророблять спеціальні отвори — це дозволить йому лягти на дно у правильному, вертикальному положенні.

Зазначимо, що це вельми символічний фінал для корабля з такою багатою історією. Відомо, що довжина лайнера становить близько 302 метрів від носа до корми, що робить SS United States неймовірно величезним — він значно більший за знаменитий "Титанік".

Судно було побудовано як пасажирський лайнер для перевезення людей між Нью-Йорком та Європою, однак його конструкція передбачала можливість переобладнання на транспорт для перевезення військ у разі війни. Під час першого рейсу в липні 1952 року лайнер встановив рекорд швидкості перетину Атлантики, подолавши шлях за 3 дні, 12 годин і 12 хвилин. До речі, цей рекорд досі так і не був побитий жодним іншим пасажирським судном.

У період свого розквіту він вважався одним із "найвишуканіших, найсучасніших, найпотужніших та найелегантніших" суден у світі. На його борту подорожували багато знаменитостей та історичних постатей, зокрема Мерилін Монро, Елізабет Тейлор, Марлон Брандо, Сальвадор Далі зі своїм ручним оцелотом, Волт Дісней та чотири президенти США.

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