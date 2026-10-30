370 000 людей у смертельній небезпеці: які регіони стануть першими жертвами Ель-Ніньйо (фото)

Дослідники оприлюднили нову тривожну карту, на якій показано, де аномальна спека, спричинена рекордним Ель-Ніньйо, може забрати найбільше життів.

Протягом останніх кількох місяців вчені постійно стежать за супер-Ель-Ніньйо, що розвивається в Тихому океані — дані свідчать про те, що цього року це явище досягло рекордних масштабів, при цьому навіть не досягнувши свого піку. Тепер вчені оприлюднили нову тривожну карту, яка демонструє, де смертоносна спека, спричинена рекордним Ель-Ніньйо, може призвести до найбільшої кількості людських жертв, пише Daily Mail.

Для цього вчені створили новий інструмент під назвою "Трекер смертності від спеки, пов’язаної з Ель-Ніньйо" (El Niño Heat Mortality Tracker), який показує, що в найближчі півроку під загрозою можуть опинитися ще 370 000 осіб.

Дослідники прогнозують, що найбільше постраждають Нігерія, Індія та Бразилія — очікується, що до березня на ці країни припаде понад третину всіх смертей, спричинених спекою. Карта також показує, що це масштабне явище торкнеться й Великої Британії — за оцінками, цього літа тут уже зафіксовано 820 смертей, пов’язаних із спекою, спричиненою Ель-Ніньйо.

За словами творця інструменту, професора Майкла Грінстоуна з Чиказького університету, вони використовують цю розробку, щоб зрозуміти, де екстремальна спека може призвести до загибелі людей. Можливість передбачити смертоносні наслідки екстремальної спеки — це важливий крок уперед, і вчені сподіваються, що в майбутньому цей інструмент, ймовірно, дозволить запобігти величезній кількості смертей.

На карті показано, які регіони постраждають найбільше Фото: Climate Impact Lab

Зазначимо, що раніше Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) попередила, що нинішнє явище Ель-Ніньйо, яке характеризується незвично теплими водами в екваторіальній частині Тихого океану, ймовірно, досягне безпрецедентної сили.

Небезпека полягає в тому, що таке потужне явище порушує звичні температурні режими та характер опадів у багатьох регіонах світу. У одних районах воно може спричинити сильну посуху, в інших — проливні дощі та повені, а також призвести до підвищення температури на великих територіях земної кулі.

Новий інструмент, розроблений вченими, надає щомісячні дані: прогнози смертності на період до шести місяців уперед, а також інформацію про кількість смертей, пов’язаних із спекою, з моменту початку Ель-Ніньйо в червні.

За оцінками, внаслідок цього погодного явища — інтенсивність якого додатково посилюється глобальним потеплінням — вже загинуло до 484 500 осіб. Більша частина цих випадків припадає на Індію: за оцінками, тут від екстремальної спеки загинуло понад 100 000 осіб. Водночас, згідно з моделлю, з червня в Китаї було зафіксовано 85 400 додаткових смертей, у Судані — 38 500, а в Індонезії — понад 20 000.

Що стосується Європи, то, за даними цього інструменту, через спеку тут сталося 7 200 додаткових смертей в Італії, 4 800 — у Франції, 2 500 — у Німеччині та 2 300 — в Іспанії.

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